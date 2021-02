Slovenská inšpekcia životného prostredia udelila firme rekordnú pokutu

Spoločnosť dostala pokutu za nedovolené zaobchádzanie s nebezpečnými látkami, ktorým bolo spôsobené mimoriadne zhoršenie kvality vôd.

19. feb 2021 o 14:57 SITA

TRNAVA. Slovenská inšpekcia životného prostredia udelila v minulom roku najvyššiu pokutu vo výške 160-tisíc eur spoločnosti CHRENeko. Spoločnosť dostala pokutu za nedovolené zaobchádzanie s nebezpečnými látkami, ktorým bolo spôsobené mimoriadne zhoršenie kvality vôd. Ide o prípad veľkého požiaru skladu chemických látok v areáli bývalého podniku TAZ v Trnave zo septembra 2019.

Spoločnosť CHRENeko tu skladovala 250-tisíc litrov nebezpečných látok, pričom nemala povolenie na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov a ani súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi.

„Po vypuknutí požiaru väčšia časť látok zhorela a časť v dôsledku hasenia vodou vytiekla na okolitý terén. Pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd bol odhalený v tesnej blízkosti požiariska ešte jeden obdobný sklad, prevádzkovaný tou istou spoločnosťou,“ informovala agentúru SITA hovorkyňa Slovenskej inšpekcia životného prostredia Tamara Lesná.

Spoločnosť už pokutu dostala

Pri hasení sa veľké množstvo vody zmiešalo so znečisťujúcimi látkami a vyhorenou sutinou a cez nespevnené trávnaté plochy vsiaklo do pôdy. Šťastím v tomto prípade bolo to, že odpadové vody z areálu bývalého podniku TAZ boli riadne odvedené do kanalizačnej siete, ktorá viedla do čistiarne odpadových vôd. Vo vodnom toku Parná neboli znečisťujúce látky zistené.



Spoločnosť CHRENeko s.r.o. počas riešenia situácie po požiari prestala komunikovať so štátnymi orgánmi a navyše si nesplnila povinnosť odstrániť škody a uviesť poškodené miesto do pôvodného stavu. Za nevykonanie nariadených opatrení dostala ďalšiu pokutu 3 300 eur. Týmto prípadom sa momentálne zaoberá odbor kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave.

Krajský vyšetrovateľ podľa trnavskej policajnej hovorkyne Márie Linkešovej vykonáva rozsiahle procesné úkony a vzhľadom na sťažené prostredie a množstvo odpadu, polícia zabezpečuje všetky potrebné dôkazy a postupne sumarizuje závery znalcov zo znaleckého skúmania.



Obrovský požiar skladu bazénovej a dezinfekčnej chémie v priemyselnej časti Trnavy sa rozhorel 25. septembra 2019. Na jeho likvidácii sa podieľalo približne 160 profesionálnych a dobrovoľných hasičov. Železobetónová hala s uskladnenou chémiou sa v dôsledku sálavého tepla zrútila. Nad Trnavou a v okolí sa vznášal niekoľko hodín hustý čierny dym, Kontrolné chemické laboratórium z Nitry škodlivé látky v okolí požiaru nenameralo.

