Trnava pripravuje piate kolo testovania

Odberové miesta budú otvorené v sobotu a nedeľu od 8:00 do 18:00.

18. feb 2021 o 9:04 SITA

TRNAVA. Mesto otvorí počas víkendu 16 odberových miest na antigénové testovanie. Sedem z nich bude určených pre ľudí, ktorí sa vopred objednajú na testovanie cez aplikáciu TrustOne, osem ďalších odberových miest bude k dispozícii bez objednania.

Všetky budú v sobotu aj v nedeľu otvorené od 8:00 do 18:00. Počas doterajších štyroch kôl testovania v Trnave klesol podiel pozitívnych testov z 1,27 percenta v januári na 0,72 percenta z ostatného víkendu.



„Naše odberové miesta sú prioritne určené ľuďom, od ktorých certifikát s negatívnym výsledkom testu vyžaduje ich zamestnávateľ. Ak by sme ich neotvorili, ľudia by boli odkázaní na kapacity štátnych mobilných odberových miest, čo by nebolo dostatočné,“ povedal primátor Trnavy Peter Bročka.

V niektorých mestách už testovanie preberajú mobilné odberové miesta zriadené zmluvnými partnermi ministerstva zdravotníctva, v Trnave je ich len päť.



Podľa viceprimátorky Trnavy Evy Nemčovskej sa stáva, že pozitívne testovaní ľudia nedodržiavajú povinný počet dní v karanténe, prichádzajú na testovanie a opakovane majú pozitívny výsledok testu. Samospráva tieto prípady hlási príslušným úradom.



Mesto Trnava vyrátalo náklady na prvé tohtoročné kolo testovania, ktoré prebiehalo v januári počas štyroch dní, na viac ako 140-tisíc eur. Štát doteraz samospráve refundoval náklady do výšky 113-tisíc eur.

