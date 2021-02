Kraj zriadi v mestách veľkokapacitné očkovacie centrá

Očkovanie chceme zrýchliť, pretože ho považujeme za jedinú cestu von zo začarovaného kruhu, tvrdí župan Jozef Viskupič.

16. feb 2021 o 18:37 SITA

TRNAVA. Trnavský samosprávny kraj je v spolupráci s mestami a obcami pripravený dostať očkovanie proti ochoreniu COVID-19 čo najbližšie k obyvateľom prostredníctvom veľkokapacitných očkovacích centier.

Kľúčovým však podľa župana Jozefa Viskupiča bude dostatok vakcín, ktoré zabezpečuje štát.

Očkovanie chcú zrýchliť

„Trnavská župa má plán, ako očkovanie dostať bližšie ku všetkým záujemcom. Po priestorovej, personálnej, administratívnej aj materiálovo-technickej stránke sme pripravení postupne spustiť očkovanie širokej verejnosti vo veľkokapacitných centrách v desiatke miest v kraji. Očkovanie chceme zrýchliť, pretože ho považujeme za jedinú cestu von zo začarovaného kruhu. Všetko záleží od počtu dostupných vakcín, ktorý by sa mal zvýšiť v priebehu marca a apríla,“ uviedol trnavský župan Jozef Viskupič.



Už počas najbližšieho víkendu, 20. a 21. februára, plánuje župa otvoriť veľkokapacitné očkovacie centrum v Strednej zdravotníckej škole v Trnave. Mali by tu byť zaočkovaní pedagogickí zamestnanci škôl. Neskôr by podľa Viskupiča mali pribudnúť veľkokapacitné očkovacie centrá v Dunajskej Strede a Skalici a postupne aj v ďalších mestách. Očkovaní v nich budú ľudia do 55 rokov, obyvatelia nad 55 rokov budú naďalej očkovaní v nemocniciach.

Môžu sa prihlásiť

Ambulantní lekári a sestry, ktorí chcú pomôcť s očkovaním, sa môžu prihlásiť na pomocsockovanim@trnava-vuc.sk s uvedením svojho mena, priezviska, obchodného mena, telefónneho čísla, e-mailovej adresy a okresu, v ktorom pôsobia.

V spolupráci so všeobecnými lekármi pre dospelých navyše župa zároveň pripravuje aj mobilnú očkovaciu jednotku, ktorá by očkovala imobilných a ťažko chodiacich obyvateľov priamo v ich domácnostiach.