Technické vzdelanie zaistí budúcnosť vášho vzdelania

Perspektívny odbor mechanik mechatronik spája mechaniku, elektrotechniku a programovanie

17. feb 2021 o 0:00

V Trnave vyrastie moderné technologické vzdelávacie centrum (zdroj: Súkromná stredná odborná škola DSA Trnava)

Súkromná stredná odborná škola (SSOŠ) DSA v Trnave sa už v predstihu začala pripravovať na nové podmienky u zamestnávateľov, ktoré súvisia so zavádzaním robotizácie, automatizácie a digitalizácie do výrobného procesu v podmienkach Priemyslu 4.0. V blízkej budúcnosti bude treba menej operátorov na výrobných linkách, ale o to viac bude treba zamestnancov, ktorí sa budú venovať nastavovaniu liniek, ich programovaniu, príprave výrobkov a digitalizácii potrebných dát.

Preto sa zriaďovateľ DSA rozhodol priamo v areáli školy začať ešte v tomto roku s výstavbou nového technologického centra za štyri milióny eur. Bude zamerané na rozvoj zručností pri práci s rôznymi druhmi robotov, automatizovanými výrobnými linkami a digitalizáciu dát vo výrobnom procese. Po dokončení má byť najmodernejším technologickým vzdelávacím centrom v trnavskom regióne. Aj zamestnávatelia ho budú môcť využívať pre tréningy svojich pracovníkov.

(zdroj: Súkromná stredná odborná škola DSA Trnava)

Odborné učebne majú byť vybavené najmodernejšími zariadeniami, vrátane rozličných typov robotov. K dispozícii budú aj automatizované výrobné linky určené na vzdelávacie účely pre žiakov, kde sa naučia spoznávať princípy automatizácie vo výrobe, základy pneumatiky aj hydrauliky.

Od minulého roku sa SSOŠ výrazne zapojila aj do systému duálneho vzdelávania a to v odboroch mechanik strojov a zariadení, mechanik hasičskej techniky, stolár, autoopravár a logistika. Takto sa dnes pre prax pripravuje už niekoľko desiatok žiakov, ktorí majú podpísané zmluvy s deviatimi zamestnávateľmi v širšom regióne. Od budúceho školského roku pribudne aj perspektívny študijný odbor mechanik - mechatronik. V rámci neho sa budú žiaci pripravovať v systéme duálneho vzdelávania pre prácu s mechatronickými systémami, CNC strojmi, manipulátormi a výrobnými linkami. Odbor je vhodný aj pre všetkých žiakov, ktorí majú záujem pokračovať v štúdiu na rôznych druhoch vysokých škôl technického zamerania.

Keďže v rámci duálneho vzdelávania SSOŠ DSA úzko spolupracuje s firmami v regióne, jej budúci absolventi majú ideálne predpoklady nájsť si po maturite výhodné perspektívne uplatnenie.

Žiaci DSA sa učia programovať roboty (zdroj: Súkromná stredná odborná škola DSA Trnava)

Súkromná stredná odborná škola (SSOŠ) DSA v Trnave je už piaty rok súčasťou siete škôl zriaďovanou slovenskou vzdelávacou spoločnosťou Deutsch-Slowakische Akademien. Ide o najväčšieho súkromného zriaďovateľa materských, základných a stredných škôl na Slovensku.

Počas tohto obdobia prešla škola mnohými zmenami. Pribudli nové študijné odbory, nový zriaďovateľ sa už stihol „podpísať“ aj pod jej vzhľad. Postupne sa modernizuje strojové vybavenie.

Súkromná stredná odborná škola DSA vás pozýva na pravidelné stretnutie s vedením školy, na ktorom sa máte možnosť dozvedieť o možnostiach štúdia i o otváraní nových perspektívnych odborov. Virtuálny Deň otvorených dverí sa uskutoční 18. 02. 2021 o 17:00. Stačí kliknúť na link, ktorý bude zverejnený v deň konania na Facebookovej stránke školy https://www.facebook.com/dsatrnava (Súkromná stredná odborná škola DSA Trnava).

Viac informácií o Súkromnej strednej odbornej škole DSA v Trnave nájdete na

https://sospolytechnicka-tt.edupage.org/.

FB školy / Súkromná stredná odborná škola DSA Trnava