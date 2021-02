Testovať na škole budú pedagógovia aj žiaci

Nové mobilné odberové miesto otvorili na Strednej zdravotníckej škole v Trnave.

15. feb 2021 o 16:57 TASR

TRNAVA. Nové mobilné odberové miesto (MOM) na svojej Strednej zdravotníckej škole (SZŠ) v Trnave otvoril v pondelok Trnavský samosprávny kraj (TTSK).

Fungovať bude šesť dní v týždni vrátane sobôt, pričom testovanie antigénovými testami budú vykonávať pedagógovia a žiaci zdravotníckej školy. Informoval o tom predseda TTSK Jozef Viskupič.

MOM kontajnerového typu sa nachádza na Daxnerovej 6. Vstup do areálu školy je však od čerpacej stanice na Nobelovej. Testovanie bude v pondelok až piatok od 10.00 do 18.00 h a v sobotu do 16.00 h.

"O zriadení MOM sme dlho uvažovali. Som veľmi rád, že sme spojili sily s našou SZŠ. Pre zvýšenie komfortu obyvateľov sa v priebehu niekoľkých dní bude možné na testovanie vopred objednať cez formulár na korona.gov.sk," povedal Viskupič.

Rozširovanie kapacít mobilných odberových miest považuje za dôležité aj z dôvodu, že mnohé obce a mestá už nie sú ochotné ani schopné zabezpečovať pravidelné víkendové testovanie.

V krajskom meste sú okrem novozriadeného MOM TTSK k dispozícii záujemcom o testovanie MOM v kine Hviezda na Paulínskej ulici, na Kalinčiakovej 27, V jame 15, v regionálnom úrade verejného zdravotníctva na Halenárskej 23 a na objednanie v miestnej časti Modranka v kultúrnom dome.