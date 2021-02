Správnou výživou bojuje proti covidu

Bývalý spartakovec Martin Chudý má svoj vlastný recept na zdravie.

14. feb 2021 o 18:57 Róbert Kmeťo

TRNAVA. Martin Chudý (31) síce nie je rodákom z Trnavy, ale do pamäti miestnych fanúšikov sa zapísal vďaka svojim brankárskym výkonom v drese trnavského Spartaka natrvalo.

Článok pokračuje pod video reklamou

Počas sezóny 2017/2018 získal s domácim klubom titul v najvyššej slovenskej lige a o rok sa s ním prebojoval aj do skupinovej fázy Európskej ligy UEFA. Bývalý brankár FC Nitra či Dukly Praha sa vo voľnom čase venuje aj zdravému životnému štýlu. Podľa skúseného brankára môže byť otázka stravy podstatná aj v boji proti súčasnej pandémii.

Momentálne pôsobíte v Gorniku Zabrze, ako by ste zhodnotili váš doterajší pobyt v tomto klube?

- Začiatok tu bol skvelý, začal som v základnej zostave. Potom sa objavili problémy s chrbtom, ktoré mi to trošku znepríjemnili. V minulej sezóne sa nám podarilo zachrániť a fanúšikmi som bol zvolený za najlepšieho hráča v tíme, na čo som pyšný. V tejto sezóne máme na dosah najvyššie miesta, takže sme so sezónou spokojní. V lete mi končí zmluva, uvidíme, čo bude. Samozrejme, ak príde ponuka posunúť sa ďalej, tak budem rád, spokojný som však aj tu.

Ako spomínate na pôsobenie v Trnave, aký máte k mestu vzťah?

Prečítajte si tiež: Voderady nechcú pokračovať v 5. lige Západ Čítajte

- Na klub spomínam rád, ako aj na celé mesto. S manželkou sme si neďaleko Trnavy kúpili dom a bývalo sa nám dobre. V Spartaku som dosiahol zatiaľ najväčšie úspechy a podarilo sa mi vďaka tomu posunúť sa ďalej. Aktuálne je to iný tím ako ten, ktorý vyhral titul. Káder prešiel výraznou obmenou, no dúfam, že čoskoro sa znova Trnava dostane na vrchol tabuľky. Na krásny štadión a všetko okolo spomínam veľmi rád.

Ako vás vnímajú Trnavčania aj po odchode z klubu?

- Ľudia ma spoznávajú doteraz. Som rád, že moje meno je spojené s najväčšími úspechmi Trnavy. Je to pekné a v meste sa cítim stále veľmi príjemne.

Ako vnímate situáciu ohľadom pandémie?

- Priznám sa, že televíziu nepozerám viac ako desať rokov. Pandémiu sledujem okrajovo a hlavne pohľadom výživy. Zaujímajú ma informácie od lekárov a odborníkov. Bohužiaľ, na vakcínu sa čaká dodnes a nie je úplne isté, či skutočne vyrieši naše problémy a my budeme môcť žiť normálne. V tomto smere mám pocit, že sa okrem kampane na vakcínu mohla spustiť aj kampaň na lepšiu stravu, ktorá by mohla ľudom pomôcť.

Prečo ste sa začali zaoberať zdravou stravou?

Prečítajte si tiež: Na hernú kvalitu si v Hlohovci musia ešte počkať Čítajte

- Ako dieťa som mal rôzne alergie a ekzémy a býval som aj pravidelne prechladnutý. V rámci pôsobenia v Nitre som sa stretol s Vladom Zlatošom, ktorý mi robil prvý jedálny lístok. To čo mi hovoril, ma zaujalo natoľko, že som sa výžive neskôr začal venovať popri hráčskej kariére. Pozornosť som jej venoval hlavne po zranení v osemnástke, kedy som pribral. Ak som chcel byť stále dobrým brankárom, musel som na sebe zapracovať aj v tomto smere. Po zmene výživy som telo vyčistil a upravila sa mi nielen hmotnosť, ale zmizli aj ekzémy. Vtedy som si uvedomil, že výživa má obrovský vplyv na moje zdravie.

Aký je váš recept na zdravie?

- Cestu za zdravším životným štýlom môžeme hľadať u našich predkov. Ľudia predtým jedli nespracovanú lokálnu stravu. Je to napríklad domáce mäso, zelenina, kosti, orgány zvierat, obilniny, vločky, orechy, masť, ovocie. Ak budeme konzumovať nespracovanú lokálnu stravu, tak máme väčšiu istotu, že sú v nej potrebné minerály a vitamíny. Keď si ale kúpime papriku, ktorá k nám dlho cestovala, o všetky tieto zložky mohla medzitým prísť. Často už je tesne pred skončením záruky alebo po záruke. Netvrdím, že každý banán, ktorý k nám príde, je zlý. Záleží však na tom, ako s ním bolo narábané.

Aké máte skúsenosti s upravenou stravou?

Prečítajte si tiež: Na hernú kvalitu si v Hlohovci musia ešte počkať Čítajte

- Dôležité je povedať, že sa cítim perfektne. Tiež som sa už stretol s ľuďmi, ktorí boli pozitívni na covid a nedostal som to. Verím, že aj vďaka imunite, ktorá priamo súvisí so stravou. V kabíne máme tiež každý rok nejakú tú virózu, no mňa to rok čo rok obchádza. Samozrejme, občas cítim, že niečo na mňa lezie, no imunita sa s tým nakoniec vysporiada.

V čom podľa vás robíme pri stravovaní najväčšie chyby?

- Problém je vo vnímaní toho, čo je normálne. Normálne je dnes jesť to, čo je v reklame a následne v obchodnom regáli. Často si neuvedomíme, že v týchto produktoch je veľa zložiek, ktoré nám škodia, navyše neobsahujú dosť minerálov a potrebných živín. Napríklad, keď si zoberieme detské cereálie. Je v nich cukor, umelé sladidlá a do toho sa pridávajú umelé vitamíny, aj z toho môžu byť následne deti choré.

Čo by sme podľa vás mali pri stravovaní obmedziť?

- V prvom rade by to mal byť cukor a biela múka. Cukor nie je pre naše črevá vôbec vhodný, kŕmi v nich baktérie. Ja cukor nekonzumujem vôbec, manželka si ho dáva do kávy. Vyhnúť by sme sa mali aj sladeným nápojom, ktoré sú obrovským zdrojom takýchto cukrov. Treba ho obmedziť čo najviac, aj keď je to náročné. No už teraz vieme, že z pohľadu covidu je obezita veľkým problémom, rovnako ako cukrovka.