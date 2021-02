Voderady nechcú pokračovať v 5. lige Západ

Klub chce ísť cestou vlastných odchovancov.

14. feb 2021 o 16:18 Martina Radošovská

VODERADY. Voderady pôsobia v 5. lige Západ tretiu sezónu, no už cez leto vyjadrili záujem spoločne so Špačincami a Hornými Orešanmi dobrovoľne zostúpiť do šiestej ligy v trnavskej oblasti.

Nakoľko im však zväz ponúkol pri zostupe možnosť pokračovať iba v najnižšej, teda ôsmej lige, spoločne s Hornými Orešanmi v krajskej súťaži napokon zotrvali. Jediným takto zostupujúcim mužstvom sa stali Špačince.

Za záujmom o zostup do nižšej súťaže stála vo Voderadoch hlavne slabá atraktivita 5. ligy, ktorá má už dlhodobo problémy s nízkym počtom účastníkov, v dôsledku čoho sa túto sezónu hrá až štvorkolovým systémom.

Rovnako sa však Voderady necítili na piatu ligu ani po kvalitatívnej stránke, čo dokazujú aj ich výsledky dosiahnuté v jesennej časti. So ziskom jedného bodu sa po deviatich kolách nachádzajú na chvoste tabuľky. O aktuálnej situácii v mužstve sme sa rozprávali s trénerom Stanislavom Páleníkom.

Chceli by zostúpiť

Ako v iných kluboch, tak aj vo Voderadoch sa hráči pripravujú počas lockdownu individuálne, pričom je to hlavne na dobrovoľnej báze.

„Chalani sami posielajú správy o tom, ako sa pripravujú, niektorí chodievajú behať, iní posilňujú alebo cvičia. S hráčmi sme v kontakte, máme spoločnú skupinu na sociálnej sieti, kde komunikujeme. Viem, že dvaja hráči prekonali koronavírus, našťastie bez výraznejších problémov, asi dva dni mali príznaky ako pri bežnej chrípke. Momentálne sú už v poriadku,“ popísal Páleník.

Otázkou možných príchodov hráčov do kádra sa vo Voderadoch túto zimu vôbec nezaoberali.

„Neriešili sme to aj vzhľadom na to, že nevieme, ako sa situácia vyvinie. Jediné, čo sme riešili, je to, že už v decembri sme avizovali Oblastnému futbalovému zväzu Trnava, ako aj Západoslovenskému futbalovému zväzu záujem zostúpiť o ligu nižšie. Zatiaľ nám žiadna odpoveď neprišla, možno aj pre aktuálnu situáciu a to, že zväzy samé nevedia, ako to bude,“ pokračoval tréner mužstva, ktorý dodal, že záujem o ôsmu ligu u nich v klube nie je príliš veľký.

„Ak by nám však zväz nevyhovel, museli by sme urobiť schôdzu a rozhodnúť sa, ako ďalej. Myslím si však, že to nie je problém len u nás, ale vo viacerých mužstvách. Podobne už pred sezónou premýšľali aj Horné Orešany.“

Prestarnutý káder

Ako už bolo spomenuté, jedným z hlavných dôvodov je slabá atraktivita piatej ligy. „Keď sme v tejto súťaži začínali pred tromi rokmi, bolo v nej dvanásť účastníkov, o sezónu neskôr jedenásť a teraz je ich osem,“ pokračoval Páleník. Zlepšenie situácie v lige sa očakávalo od avizovanej reorganizácie, ku ktorej malo prísť po sezóne, tá je však nateraz odložená pre pandémiu koronavírusu a vstúpiť do platnosti by mala až v ročníku 2022/2023.

Pre Voderady by však príliš nemenilo situáciu ani naplnenie súťaže. „Osobne je to vec diskusie, ale neviem si to predstaviť. Momentálne nie sme mužstvom, ktoré by piatej lige prispelo kvalitou, to si musíme reálne uznať. Káder je prestarnutý, chlapci už niečo dosiahli a mnohí už majú svoj vek. Osobne si myslím, že by sme boli radi, ak by sme v šiestej lige uhrali vyšší stred tabuľky, určite by sme sa nebili o špicu,“ objasnil situáciu tréner.

Viacerí hráči v mužstve sa už vekom blížia k štyridsiatke, čo sa v hre proti výrazne mladším hráčom prejavuje. „Či už to bolo proti Zvončínu, ktorý čerpá hráčov z Lokomotívy Trnava, proti Piešťanom, ktoré majú mladých hráčov, alebo aj v pohárovom zápase proti Šoporni sa to výsledkovo prejavilo.“

Vychovávajú novú generáciu

Vo Voderadoch sa im však túto sezónu podarilo po šiestich rokoch založiť dorast.

„Sú tam veľmi šikovní chlapci, ktorým verím. Vo Voderadoch zakladáme na vlastných odchovancoch a snažíme sa vychovávať kvalitných hráčov do A-mužstva. Je pravdou, že u nás neplánujeme ísť cestou platenia cudzích hráčov, finančné prostriedky chceme vkladať do iných vecí.

Postupne plánujeme vybudovať oplotenie ihriska, osvetlenie hracej plochy či tréningové ihrisko v školskom areáli. Chceme pre hráčov vytvoriť čo najlepšie podmienky a prilákať našich odchovancov, navyše Voderady sa neustále rozrastajú,“ pokračoval Páleník, ktorý dodal, že ak časom príde do kádra cezpoľný hráč, musí to byť chalan do partie.

V klube tak majú vlastnú víziu, ktorou sa už teraz postupne uberajú. „Ja som trpezlivý, rovnako je spoločne so mnou trpezlivé aj vedenie klubu. Nepôjde to zo dňa na deň, ani z mesiaca na mesiac, potrvá to nejaké roky, pretože sme dlho nemali dorast, no verím, že výsledky sa časom dostavia.“

Hráčskej krízy sa neobávajú

Napriek tomu, že Voderady majú v kádri niekoľko starších hráčov, neobávajú sa scenára, že niektorí by po tak dlhej koronaprestávke s futbalom skončili, ako je tomu v iných kluboch.

„Týchto starších hráčov futbal baví, v kabíne je skvelý kolektív, hráči vedia, aká je situácia, aj to, že ich potrebujeme a keďže sú rodáci z obce a majú blízky vzťah ku klubu, chcú pomôcť. Skôr sa bojím toho, že u mladých chlapcov prídu časom iné záujmy. Navyše prechod z dorastu do A-mužstva býva náročný, takže sa trochu obávam, aby ich to neprestalo baviť. Zároveň som aj trénerom dorastu, chlapcov sa snažím vychovávať nielen po futbalovej stránke, ale aj tej morálnej, aby ich futbal bavil a aby boli správnymi hráčmi do A-tímu. Dúfam, že ma nesklamú a budú pokračovať čo najdlhšie,“ prezradil tréner.

Na otázku ako vidí rozbehnutie jarnej časti však Stanislav Páleník nemal príliš optimistický pohľad.

„Samozrejme, boli by sme najradšej, ak by sme začali hrať, pretože aj deti vychádzajú zo zvyku a všetkým nám futbal chýba, no vzhľadom na okolnosti to nevidím ružovo. Mužstvo potrebuje po tak dlhej pauze minimálne štyri až päť týždňov na prípravu, ktorú by sme už museli začať, aby sa súťaže rozbehli začiatkom marca. Navyše, ešte sa musia dohrávať zápasy z jesene. Jediné riešenie skôr vidím v odohraní polovice súťaže, aby sa určil postupujúci a zostupujúci, ale skôr si myslím, že reálne sa začne hrať až od jesennej časti,“ uzavrel Páleník.