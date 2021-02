Na hernú kvalitu si v Hlohovci musia ešte počkať

Mladému, no perspektívnemu mužstvu chýbajú skúsenosti.

12. feb 2021 o 20:43 Martina Radošovská

HLOHOVEC. Štvrtoligista z Hlohovca v posledných sezónach výrazne zmenil káder a celkovú filozofiu. Ide cestou výchovy hráčov a vlastných odchovancov aj na úkor výsledkov v súťaži.

Minulú sezónu sa mužstvo držalo po jesennej časti s nelichotivými dvomi bodmi na dne tabuľky, k záchrane mu pomohla pandémia koronavírusu a anulovanie súťaží. V tej aktuálnej obsadil Hlohovec 12. miesto v tabuľke a aj keď s umiestnením nie je v klube príliš veľká spokojnosť, riadia sa príslovím "trpezlivosť ruže prináša".

Tréner Ján Škreňo vie, že mladý káder má potenciál a potrebuje naberať skúsenosti. V rozhovore nám porozprával o víziách klubu, ale aj o tom, či si ešte sám plánuje súťažne obuť kopačky.

K A-mužstvu Hlohovca ste prišli do pozície hlavného trénera pred rokom z Veľkého Orvišťa. Ako prišlo k spolupráci s klubom?

– V tej dobe som okrem Veľkého Orvišťa pôsobil pri staršom doraste Hlohovca. Po jesennej časti sme s Orvišťom, ako nováčikom súťaže v siedmej lige, skončili na druhom mieste so stratou troch bodov na lídra. Vedenie nebolo s umiestnením spokojné a po roku a pol sme spoluprácu ukončili. V tom období prišla ponuka od športového riaditeľa Hlohovca Norberta Kusého prebrať mužstvo do jarnej časti. Hlohovec bol po jeseni na poslednom mieste v tabuľke so ziskom dvoch bodov.

Mal som sa pokúsiť zachrániť mužstvo v štvrtej lige. Káder som v zimnej prestávke prakticky kompletne vymenil, s čím sme boli veľmi spokojní, žiaľ, zo športového hľadiska sa odohralo len prvé jarné kolo a amatérske súťaže sa kompletne anulovali, čo pre Hlohovec znamenalo záchranu v súťaži.

Futbalovo ste naposledy pôsobili v spomínanom Veľkom Orvišti. Dá sa povedať, že týmto krokom ste ukončili vašu aktívnu hráčsku činnosť, alebo je ešte v budúcnosti možnosť, že sa k hraniu vrátite?

– Do Veľkého Orvišťa ma zavolali ako hrajúceho trénera veľkí športoví nadšenci, starosta obce Pavol Paulovič a tréner Stanislav Šoka, aby som pomohol opäť naštartovať futbal v obci. TJ Slovan Veľké Orvište sa po kratšej odmlke znovu objavil na futbalovej mape a vznikol veľmi zaujímavý projekt kombinácie domácich, hlohovských a srbských hráčov. Osobne si myslím, že sa zložil silný káder okolo skvelých hráčov Tomáša Weselowského a Nenada Dragičeviča. V súčasnosti je Orvište stabilizované s ambíciou postupu do 6. ligy. S aktívnym hraním už nepočítam, za tie roky toho bolo dosť. Musím povedať, že som si to veľmi užil a som za to vďačný.

Kde ste pred Hlohovcom zbierali trénerské skúsenosti?

– V rodnom Hlohovci som trénoval prakticky skoro všetky mládežnícke kategórie, vypomáhal som ako asistent mládežníckych výberov pre Oblastný futbalový zväz Trnava a taktiež v spomínanom Veľkom Orvišti.

Bola pre vás 4. liga výzvou? Ako hodnotíte jej kvalitu?

– Nenazval by som to výzvou. V Hlohovci som začínal s futbalom ako chlapec, roky som tu úspešne trénoval mládež a keď prišla možnosť trénovať A-mužstvo, bola to pre mňa veľká česť a zároveň aj povinnosť túto ponuku zobrať, napriek tomu, že sa mužstvo nachádzalo v zlej situácii. Aktuálny ročník sa prakticky len rozbiehal a bol nútene pozastavený, tým opäť stráca na určitej hodnote a kvalite. Mužstvá, ktoré mali formu, ju po opätovnom spustení nemusia mať.

Mužstvá, ktoré nemali formu, prípadne sa trápili so zraneniami, ako napríklad pre mňa veľké prekvapenie v podobne Vrbového, môžu túto situáciu využiť. V každom prípade, tabuľka bola veľmi vyrovnaná, vyložene slabý tím sa v súťaži nenachádza. Prekvapením, ktoré je podložené kvalitou kádra, osobitosťou domáceho prostredia a špecifickým rozmerom domácej hracej plochy je pre mňa Radimov. Mužstvá, ktoré podľa môjho názoru jednoznačne disponujú kvalitou, či už kádrovou, alebo hernou, sa doteraz stihli vyprofilovať do tretieho miesta a myslím si, že tam aj zostanú.

Ako ste už spomenuli, za posledný rok prebehlo v kádri Hlohovca viacero zmien. Pri skladbe ste sa zamerali najmä na hráčov a odchovancov klubu, ako vnímate káder vy? Nechýbajú vám v ňom starší, skúsenejší hráči?

– Momentálna športová vízia klubu je hrať s čo najväčším počtom domácich hráčov, prípadne hráčov z blízkeho okolia. Káder je stále veľmi mladý, herne neskúsený, čo sa odzrkadľovalo aj na nestabilných výkonoch a výsledkoch v jesenných stretnutiach. V klube sa stále pohrávame s myšlienkou doplniť mužstvo o skúsených starších hráčov, ktorí by osobnostne, charakterovo, ale aj morálne dokázali pozdvihnúť mladý hlohovecký kolektív.

V tomto bol kedysi top hráčom ikonický Tomáš Došek. Máme veľa mladých, dravých a perspektívnych hráčov, ktorým bude patriť budúcnosť, žiaľ, na hernú kvalitu si u nich musíme ešte počkať. V nedohratej jesennej časti sme veľa očakávali od Jakuba Ďuriša a Martina Mihálika, tí sa však dlhodobo zranili v úvodných kolách.

Momentka zo zápasu J. Bohunice - Hlohovec (zdroj: ŠK Blava 1928 Jaslovské Bohunice)

Úvod jesennej časti sa napriek výhre s Partizánskym asi nevyvíjal podľa predstáv, napokon sa ju ani nepodarilo dohrať. Zimujete na 12. mieste v tabuľke, ako ste v klube spokojní s výsledkami?

– Úvodné kolo súťaže bolo podľa našich predstáv, následne sme herne nesklamali v Prečíne, kde sme ale pohoreli na finalizácii a gólovom zakončení. Po zlých herných výkonoch prišli dve prehry, no mužstvo sa nakoplo a opäť dokázalo doma suverénne zvíťaziť s Trebaticami. V Domaniži u veľmi kvalitného súpera sme vybuchli v druhom polčase.

V zápase s Trenčianskymi Stankovcami, kde sme boli herne lepší, sme prehrali a následne s Jaslovskými Bohunicami, ktoré sú ašpirantom na postup a kde sa body nečakali, sme remizovali. Kolísavé výsledky a výkony jednoznačne pripisujem mladému neskúsenému a takticky ešte nezrelému kádru, ktorý však naznačuje potenciál. S umiestnením v klube nie je vyslovená spokojnosť, napriek tomu jesenná tabuľka do ôsmeho miesta ukazuje hernú vyrovnanosť mužstiev a stále je tu možnosť posunúť sa vyššie.

Predpokladám, že káder chcete cez zimu doplniť, pozeráte sa po možných posilách?

– Jesenné kolá nám potvrdili, čo som avizoval už pred začiatkom súťaže, že nám v kádri chýbajú hráči na strategických herných postoch. Aj preto sa v klube obzeráme a oslovujeme hráčov, ktorí by vhodne zapadli do mužstva. Potrebovali by sme zvýšiť konkurenciu na postoch hrotového útočníka, stredného obrancu, prípadne ofenzívneho stredného stredového hráča.

Futbalovú sezónu opäť komplikuje koronavírus, ako vnímate situáciu? Koľko spolu mužstvo netrénuje?

– Táto doba je veľmi komplikovaná nielen pre celú športovú obec. Amatérsky šport dostal už druhú veľkú stopku. Či sa súťaže dohrajú a v akom formáte, je podľa mňa nateraz ešte veľkým otáznikom. Náš klub vplyv pandémie postihol veľmi bolestivo a citeľne, pretože nás opustil tréner Kvetoslav Greguška. Káder mužstva sa rozpustil v októbri, no chlapci dostali individuálny kondičný plán, ktorý sa snažia plniť.

V Hlohovci sa nedávno rozbehla rekonštrukcia hlavnej tribúny. Prichádza opäť k zlepšeniu podmienok pre hráčov a celkovo k napredovaniu klubu?

– Rekonštrukcia tribúny je v súčasnej dobe pozastavená, robí sa oprava vonkajšieho skeletu budovy a tribúny na sedenie. Celý štadión bude v tradičnej fialovo-bielej farbe. Samotný klub podľa môjho názoru po športovej stránke napreduje. Sekcia mládeže pracuje veľmi zodpovedne, veľkú radosť nám robia prípravky a najmä mladší a starší žiaci. Dorasty sú počtovo stabilizované. Klub sa v spolupráci s mestom a sponzormi snaží o stabilné a vhodné športové podmienky pre napredovanie a výchovu mladých futbalistov. Čo sa týka A-mužstva, boli avizované určité posily, mužstvo malo v januári absolvovať kondičné sústredenie v Českej republike, no všetko je pozastavené.

Ak by sa sezóna dohrala, aké máte ciele v súťaží?

– V klube je veľký záujem udržať čo najdlhšie momentálny perspektívny a formovateľný káder, bez ohľadu na to, či sa sezóna dohrá, alebo nie. Cieľom je dlhodobejšia práca, chceme výsledkovo napredovať a posúvať hráčov čo najvyššie. Ak by prišla avizovaná reorganizácia súťaží, vzhľadom na kvalitu a rozpoloženie kádra sa nemôžeme baviť o postupovej skupine mužstiev.

Pracujete v A-mužstve aj s dorastencami?

– V tíme je silná skupina chlapcov, s ktorými som spolupracoval v žiackom aj dorasteneckom veku. Poznám ich herné kvality, charakterové črty a nebojím sa im dávať možnosť už v takom mladom veku skočiť do štvrtoligového kolotoča.

Do klubu nedávno pribudol Daniel Ondriga. Akú úlohu pri A-mužstve plní?

– Zastáva funkciu, ktorá zahŕňa komunikáciu s delegovanými osobami na jednotlivé stretnutia, skauting mladých hráčov zo širšieho okolia a taktiež sa venuje určitej marketingovej stránke A-mužstva. Bol ochotný podať svoju odbornú pomoc klubu, čo si vážime.

Za normálnych okolností by ste začínali zimnú prípravu, čomu sa v tomto období venujete?

– Svojej rodine, samoštúdiu trénerskej odbornej literatúry a individuálne pripravujem jedného šikovného mladého hráča zo Spartaka Trnava.

Je v Hlohovci vízia, že o pár rokov by A-mužstvo mohlo hrať aj vyššiu súťaž, ako je 4. liga?

– Hrať vyššiu súťaž je o veľkých finančných položkách, ktoré v klube momentálne absentujú. Výhodou klubu je, že disponuje širšou základňou mladých a perspektívnych hráčov, ktorí v priebehu pár sezón môžu prejaviť svoju kvalitu. Víziou je príprava domácich mladých hráčov do kádra A-mužstva, ich postupné zapracovávanie so snahou hrať v budúcnosti o popredné priečky danej súťaže.⋌