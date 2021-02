Divadlo J. Palárika motivuje ľudí, aby sa dali zaočkovať

Kampaň sa začala 12. februára a odštartovala citátom Victora Huga so zamyslením herečky Tatiany Kulíškovej.

13. feb 2021 o 19:49 TASR

TRNAVA. Divadlo Jána Palárika v Trnave sa snaží citátmi známych spisovateľov a dramatikov, doplnených mottom Vakcína je sloboda, motivovať ľudí k očkovaniu. TASR o tom informovalo divadlo.

Už počas prvej vlny pandémie divadlo tešilo obyvateľov citátmi známych spisovateľov a dramatikov. "Každý citát bol originálnou myšlienkou, ktorá prinášala nádej a povzbudenie v čase plnom veľkých zmien, obmedzení, strachu a osamelosti. Citáty sa za krátky čas stali veľmi populárne. Na sociálnych sieťach ich zdieľali tisíce ľudí," uviedlo divadlo.

'Vakcína je sloboda'

Aj počas druhej vlny pandémie pokračuje s motivačnými citátmi. Na budove divadla budú opäť známe i menej známe výroky svetových literátov, ktoré sa budú meniť v dvojtýždňových intervaloch. "Každý citát bude podčiarknutý mottom 'Vakcína je sloboda'. Divadlo sa tak snaží povzbudzovať ľudí, aby sa nechali očkovať proti ochoreniu COVID-19," doplnilo divadlo.

Motto je vyjadrením túžby vrátiť sa do života, ktorý sme viedli pred vypuknutím pandémie. "Zapojením sa do kampane propagujúcej benefity očkovania sa snažíme poukázať na to, že očkovanie je riešením, na ktoré sme všetci čakali. Životy sa môžu vrátiť do normálu len vtedy, keď budeme dôverovať odborníkom a faktom, nie keď budeme podliehať emóciám," informuje Divadlo Jána Palárika.

Súčasťou kampane budú okrem citátov na budove aj krátke videá zverejnené na sociálnych sieťach, v ktorých sa herci podelia o svoj názor na očkovanie. Kampaň sa začala 12. februára a odštartovala citátom Victora Huga so zamyslením herečky Tatiany Kulíškovej.