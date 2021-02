Piešťanci v petícii odmietajú výrub líp

Mesto Piešťany plánovalo rekonštrukciu Štúrovej ulice už v roku 2018, pod tlakom obyvateľov proti výrubu stromov vtedajšie vedenie mesta napokon investíciu vyradilo.

16. feb 2021 o 14:50 SITA

PIEŠŤANY. Petíciu proti výrubu stromov pri plánovanej rekonštrukcii Štúrovej ulice v Piešťanoch podporilo viac ako 500 ľudí.

Nesúhlasia s navrhovaným výrubom líp, považujú ho za drastický zásah do životného prostredia. Mesto Piešťany začiatkom februára informovalo, že z 22 líp malolistých a veľkolistých má byť vyrúbaných 21.

Namiesto nich má byť vysadených 21 líp stĺpovitého kultivaru so šírkou koruny do päť metrov.

Nedá sa vraj inak

„Vzhľadom na nevyhovujúci technický stav vozovky a navrhované dopravné riešenie nie je možný iný postup, ako asanácia pôvodných drevín a ich nahradenie novou výsadbou. Výrub drevín sa bude realizovať do 31. marca 2021,“ informovala začiatkom februára piešťanská radnica.



Iniciátori petície si dali stromy zhodnotiť certifikovanému arboristovi Matejovi Štefunkovi. Ten sa bez adekvátnych skúšok nedokázal vyjadriť k stavu koreňového systému, ale nadzemné časti sú podľa jeho hodnotenia vitálne, s obvyklými prírastkami a dobrým zdravotným stavom. Nenašiel na stromoch ani výrazné defekty, ktoré by znižovali ich životnosť. Vek starších líp odhadol na približne 80 rokov, mladé stromy majú asi desať rokov.

Nesúhlasia s tým

„Nesúhlasíme s navrhovanou asanáciou – výrubom zdravých košatých drevín a následnou novou výsadbou malých drevín, ktoré ani v dospelosti nedosiahnu objem korún súčasných stromov. Nová výsadba by narušila nielen pôvodný historický ráz krajiny nachádzajúci sa v pamiatkovej zóne v blízkosti centra, ale aj klimatický faktor, ktorý by značne pozmenil súčasnú vyhovujúcu klímu,“ píše sa v petícii. Autori petície žiadajú nové konanie o výrube stromov, aj to, aby sa mohli stať jeho účastníkmi. Chcú sa tiež stať účastníkmi stavebného konania.



