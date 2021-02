Trnavský kraj sa pripojil k iniciatíve Európskeho výboru regiónov

Samospráva bude mať lepšiu možnosť zasiahnuť do smerovania európskych financií v rámci regiónu.

11. feb 2021 o 16:21 TASR

TRNAVA. Trnavský samosprávny kraj (TTSK) sa pripojil k iniciatíve Európskeho výboru regiónov Cohesion Alliance - Združenie pre súdržnosť. Výbor zdôrazňuje úlohu a postavenie územných samospráv pri posilňovaní súdržnosti, udržateľnosti a odolnosti Európy, TTSK sa v rámci neho chce intenzívnejšie podieľať na zlepšovaní európskej územnej spolupráce. Uviedol to jeho predseda Jozef Viskupič.

Trnavský kraj so silnejším slovom

V najbližšom období sa stane podľa Viskupiča kľúčovou dobrá koordinácia nových nástrojov obnovy a odolnosti so štrukturálnymi fondmi. "V tejto súvislosti vítam, že budeme mať významnejšie slovo pri implementácii európskych peňazí v našom kraji," povedal Viskupič.

Združenie presadzuje, aby v novom programovacom období bola silná a efektívna kohézna politika Európskej únie dostupná pre všetky regióny. Jej cieľom by malo byť vynaloženie finančných prostriedkov na zmenšovanie ekonomických, sociálnych a územných rozdielov. Ako informoval predseda TTSK, pri lepšej koordinácii európskych politík by mal byť uplatňovaný princíp "zdola nahor", ako aj zásady partnerstva, viacúrovňového riadenia a miestne orientovaného prístupu. To zahŕňa zapojenie sociálno-ekonomických partnerov do navrhovania a vykonávania politiky súdržnosti, digitálnej transformácie či adaptácie na negatívne dôsledky zmeny klímy.

Zastúpenie v Európskom výbore regiónov

Vyhlásenie združenia doteraz podpísalo vyše 12.000 jednotlivcov, 120 regiónov, 135 miest a obcí i 50 regionálnych zoskupení.

Európsky výbor regiónov je poradný orgán Európskej únie, ktorý tvoria zástupcovia všetkých 27 členských štátov volení na miestnej a regionálnej úrovni. Výbor sa formou stanovísk vyjadruje k aktuálnym politickým a legislatívnym návrhom s dosahom na regionálnu a miestnu úroveň. Slovenskú delegáciu tvorí deväť stálych členov a rovnaký počet náhradníkov. TTSK je reprezentovaný podpredsedom Józsefom Berényim a predsedom Viskupičom.