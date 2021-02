Zmenili zoznam odberných miest, povolenie dostali aj súkromníci

Po zatvorení testovacích miest pri nemocnici dostali povolenie na zriadenie iní súkromní prevádzkovatelia.

10. feb 2021 o 7:50 TASR

TRNAVA. Zoznam mobilných odberových miest (MOM) mimo celoplošného testovania sa v Trnave po novom zmenil a zvýšil.

Po zatvorení MOM s antigénovými testami pri nemocnici dostali povolenie na zriadenie iní súkromní prevádzkovatelia. Informovala o tom hovorkyňa mesta Veronika Majtánová.

"Režim týchto MOM je nezávislý od celoplošného testovania, ktoré zabezpečuje mesto Trnava. MOM nie sú v réžii samosprávy, mesto je však súčinné pri poskytovaní priestorov pre niektoré z nich. Testovanie je bezplatné," informovala.

Záujemcovia v Trnave sa môžu vždy v priebehu pondelka až soboty od 8. do 16. hodiny prísť otestovať do kina Hviezda na Paulínskej 1, a tiež do MOM na Kalinčiakovej 27. V základnej škole V jame sú okrem nedele otvorené dve nové MOM s prevádzkou od 8. do 16.30 h.

V pondelok až piatok je otvorené MOM v miestnej časti Modranka pri kultúrnom dome. Toto ako jediné funguje na vopred zarezervované termíny. Regionálny úrad verejného zdravotníctva má MOM na Halenárskej ulici k dispozícii pre záujemcov v pondelky, stredy a štvrtky od 8. do 11. hodiny.

Vždy od pondelka do soboty bude pravdepodobne od nasledujúceho týždňa fungovať aj MOM na Strednej zdravotníckej škole na Daxnerovej 6, ktoré pripravuje zriadiť Trnavský samosprávny kraj (TTSK). Počíta s posunutím otváracích hodín podľa riaditeľky odboru zdravotníctva TTSK Lucie Šmidovičovej v pracovnom týždni do 18. hodiny a v sobotu do 17. hodiny. O otvorení tohto MOM bude TTSK informovať.