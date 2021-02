Karanténne centrá sú aj v druhej vlne prázdne

Ľudí bez domova v Trnave pandémia zatiaľ obchádza.

9. feb 2021 o 7:37 Róbert Kmeťo

TRNAVA. Ak máte podozrenie na koronavírus, prípadne ste absolvovali test s pozitívnym výsledkom a nechcete stráviť karanténu doma, môžete ju v Trnave stráviť aj v hoteli.

No pravdepodobne si tento krok dvakrát premyslíte, pretože služby oficiálne jediného poskytovateľa tejto služby v kraji nie sú preplácané štátom. Karanténne služby pre ľudí bez domova zostávajú zatiaľ kvôli nízkemu počtu nakazených ľudí z ulíc nevyužité.

Koronavírus zasiahol do života ľudí bez ohľadu na ich vek, pohlavie či postavenie. V Trnave žije podľa metskej radnice a jej kvalifikovaného odhadu celkovo 150 ľudí bez domova.

Tí sú z pohľadu šírenia ochorenia rizikoví aj pre ostatných obyvateľov pre nedostatočnú hygienu a aj z dôvodu, že majú často k dispozícii málo ochranných prostriedkov.

Mestu pomáha arcidiecéza

Títo ľudia sa pred nákazou teda často nemajú kam skryť. Jednou z možností, ako môžu nájsť aspoň strechu nad hlavou a teplo v chladných mesiacoch, je využitie služieb tzv. nízkoprahového centra, ktoré prevádzkuje Trnavská arcidiecézna charita v spolupráci s mestom.

„Chvalabohu, zatiaľ sa v komunite ľudí bez domova neprejavuje pandémia. Ak by sa to zmenilo, bol by to veľký problém. K nám do nízkoprahu príde denne 60 ľudí. Sme radi hlavne za to, že pracovníci môžu byť začkovaní,“ prezradil riaditeľ arcidiecéznej charity v Trnave Miroslav Dzurech.

Niekoľko z pracovníkov Trnavskej arcidiecéznej charity už koronavírus aj prekonalo. Našťastie, podľa slov riaditeľa to neobmedzilo poskytovanie služieb. Ako v zariadení pre seniorov, tak i v stredisku pre pomoc ľudom bez domova.

„Prácu so seniormi vykonávajú profesionáli, keďže je to veľmi náročné. Dobrovoľníci nám pomáhali v prvej i v druhej vlne šitím rúšok, prípadne nám sekundovali s iným odborným servisom. Priamo v teréne však neboli a ani to v tejto dobe nechceme využívať,“ prezradil.

Služby ponúkajú aj okolitým mestám

Vláda nariadila ešte v priebehu prvej vlny každému väčšiemu mestu, v ktorom žije nad 20-tisíc obyvateľov, aby zriadilo svoje vlastné karanténne centrum pre ľudí bez domova.