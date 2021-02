V Hlohovci pokračujú v testovaní, školy neotvoria

Okres Hlohovec patrí už niekoľko týždňov k najhorším na Slovensku.

4. feb 2021 o 18:46 SITA

HLOHOVEC. Mesto Hlohovec od pondelka 8. februára neotvorí svoje školy, dôvodom je zlá epidemiologická situácia. Po rokovaní krízového štábu mesta o tom informoval primátor Miroslav Kollár.

Súvisiaci článok Trnava pokračuje v skríningu, skráti ho o dva dni Čítajte

„Vzdelanie považujem za mimoriadne dôležité, ale ešte chvíľu musíme vydržať. Budúci týždeň by sme mali mať od ministerstva zdravotníctva informáciu o podiele rýchlejšie sa šíriacej britskej mutácie koronavírusu, aj výsledky z víkendového testovania, a podľa toho budeme spolu s regionálnym úradom verejného zdravotníctva upravovať ďalšie opatrenia,“ uviedol Kollár.

Ešte stále podľa neho rokujú na úrovni vlády a úradov verejného zdravotníctva, aby mohli rodičia ďalej čerpať pandemickú OČR. Okres Hlohovec patrí v sedemdňovej incidencii ochorenia COVID-19 už niekoľko týždňov k najhorším na Slovensku.



O návrate niektorých žiakov do škôl od 8. februára informoval v stredu minister školstva Branislav Gröhling. Okrem detí materských škôl by sa do tried mali vrátiť žiaci 1. stupňa základných škôl a končiacich ročníkov stredných škôl. Podmienkou je negatívny test zamestnancov škôl, v prípade základných škôl negatívny test rodiča žiaka a v prípade stredných škôl aj žiakov.

Článok pokračuje pod video reklamou

Počas soboty (6. 2.) a nedele (7. 2.) bude v meste otvorených šesť odberných miest (OM), na štyroch z nich sa ľudia môžu objednať na presný čas. Spustený bude aj rezervačný systém na webovej stránke mesta.