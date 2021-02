Trnavskú poštu presťahovali do nových priestorov

Pošta je bezbariérová a klienti môžu v jej blízkosti parkovať.

4. feb 2021 o 15:31 TASR

TRNAVA. Trnavská podacia Pošta 10 sa presťahovala zo Starohájskej ulice na sídlisku Družba pri poliklinike do nových priestorov v nákupnom centre City Arena s vchodom od Kollárovej ulice.

Pošta je bezbariérová a klienti môžu v jej blízkosti parkovať. Hovorkyňa Slovenskej pošty (SP) Iveta Dorčáková uviedla, že aj týmto krokom sa SP snaží naďalej skvalitňovať služby zákazníkom.

"Zákazníci môžu v novootvorenej pobočke nielen podávať produkty SP, ale aj vyzdvihovať oznamované zásielky, balíky a expres zásielky z vybraných lokalít v meste Trnava, čím sa odľahčia pošty Trnava 1 a Trnava 2," informovala hovorkyňa. Zároveň by sa tak mali znížiť čakacie doby na pošte Trnava 1, keďže sa časť zákazníkov presunie do City Areny.

Na pošte môžu klienti tiež zaplatiť šeky, uhradiť SIPO, kúpiť elektronické kolky na úhradu správnych a súdnych poplatkov a prostredníctvom služby Integrované obslužné miesto občana (IOMO) získať výpis z obchodného registra, listu vlastníctva či výpis/odpis z registra trestov.

Pošta poskytuje aj službu Western Union, ktorú môžu zákazníci využiť na zaslanie/príjem peňazí do/zo zahraničia aj v rámci Slovenska či zaslať peniaze známym, keď nepoznajú bankový účet príjemcu.

Prínosom pre klientov v nových priestoroch Pošty Trnava 10 sú podľa hovorkyne aj rozšírené otváracie hodiny pre verejnosť, a to od pondelka do nedele v čase od 9.00 do 19.00 h, k dispozícii budú štyri priehradky.

SP prevádzkuje v meste Trnava sedem pôšt. Z toho štyri zabezpečujú podaj a dodaj služieb, tri pošty zabezpečujú pre verejnosť podaj zásielok a univerzálne služby.