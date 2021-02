V Trnave pribudnú ďalšie polopodzemné kontajnery

Na trnavskom sídlisku má pribudnúť osemnásť nových stanovíšť.

4. feb 2021 o 11:03 SITA

TRNAVA. Mesto Trnava hľadá vo verejnom obstarávaní dodávateľa ďalších polopodzemných kontajnerov na zmiešaný a triedený odpad pre sídlisko Prednádražie.

Súvisiaci článok V okresoch Trnava, Hlohovec a Piešťany musí byť v obchodoch menej ľudí Čítajte

Pribudnúť tam má osemnásť nových stanovíšť, na každom z nich budú kontajnery na zmiešaný komunálny odpad, ďalej na plasty, papier a sklo. Predpokladaná hodnota zákazky bola vyčíslená na viac ako 530-tisíc eur.

Čas na predkladanie ponúk je do 3. marca. Zákazka je v tomto prípade rozdelená na dve časti. Do jednej je zaradených päť stanovíšť s kontajnermi kruhového tvaru, do druhej 13 stanovíšť so štvorcovými kontajnermi.



V časti Prednádražie je v súčasnosti už 18 stanovíšť s kontajnermi zapustenými do zeme. Na jednom stanovišti ich bude obvykle päť, z toho dva na komunálny odpad a po jednom na papier, plasty a sklo.

Článok pokračuje pod video reklamou

Radnica nimi postupne nahrádza tradičné 1 100 litrové nádoby na odpad. Výhodou kontajnerov zapustených do zeme je v prvom rade krajší vzhľad, eliminácia zápachu a výskytu hlodavcov, ale aj neželaných vyberačov kontajnerov, a tiež niekoľkonásobne vyššia kapacita v porovnaní s bežnými nádobami na odpad.



Trnava začala polopodzemnými kontajnermi nahrádzať tradičné skúšobne ešte v roku 2016. Prvé takéto stanovištia vznikli na sídlisku Linčianska a Družba. Momentálne je v meste rozmiestnených 61 stanovíšť s kontajnermi zapustenými do zeme. Je na nich viac ako 300 takýchto kontajnerov.