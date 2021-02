V Červeníku zrejme zostane do konca kariéry. Najviac ho bavia tradičné derby zápasy

Michal Babic je oporou lídra 6. ligy, v minulosti však okúsil aj vyššie súťaže.

6. feb 2021 o 12:04 Martina Radošovská

ČERVENÍK. Michal Babic patrí medzi stabilné piliere predných radov šiestoligového Červeníka, ktorý sa po vydarenej, no neúplnej jesennej časti ocitol na čele tabuľky.

Článok pokračuje pod video reklamou

Tridsaťjedenročný skúsený útočník sa v najvyššej oblastnej súťaži už pravidelne nachádza medzi najlepšími strelcami, vďaka čomu patrí k lídrom šiestej ligy.

Michal Babic je už dlhoročnou súčasťou červeníckeho kádra, kde predstavuje prínos nielen na ihrisku, ale aj v kolektíve.

S kanonierom sme sa spoločne rozprávali o jeho zaujímavých futbalových začiatkoch, o úspešnej jesennej časti, aj o tom, ako vnímal posledný rok, ktorý ovplyvnila celosvetová pandémia koronavírusu.

Kedy ste začínali s futbalom a v akom klube?

Prečítajte si tiež: Kluby sú v neistote, stále však veria. Pohľad na dohratie jarnej časti je rozpačitý Čítajte

– Moje futbalové začiatky boli zaujímavé. Najskôr ma mama ako šesťročného prihlásila do folklórneho súboru, ale odmalička som inklinoval k futbalu. V začiatkoch som hrával len na sídlisku pred panelákom s kamarátmi, neskôr ako desaťročný som sa prihlásil do žiackeho družstva v Detve a definitívne som sa rozhodol pre futbal. V Detve som prešiel žiackymi kategóriami, kde som dostal veľmi dobré futbalové základy a po prvom roku v doraste nastal veľký zlom v mojej kariére, ktorým bol prestup do MFK Ružomberok v 16 rokoch. V ružomberskom doraste som prešiel aj rukami trénera Jána Haspru, ktorý dnes vedie ružomberské A-mužstvo. Vtedy som zaznamenal najväčší progres a stal som sa dokonca najlepším strelcom prvej dorasteneckej ligy.

Michal Babic (v červenom drese) v zápase proti Piešťanom. (zdroj: Martina Radošovská)

Áno, vaše začiatky boli zaujímavé a spomeniem kluby ako MFK Detva, MFK Ružombrok, OŠK Bešeňová či ŠKM Liptovský Hrádok. Aká bola vaša cesta do Červeníka, kde pôsobíte dnes?

– Po úspešnej dorasteneckej etape som sa však nedokázal presadiť v A-mužstve Ružomberka a hrával som v rezervnom B-tíme. Po dvoch sezónach som nakoniec odišiel do neďalekej Bešeňovej, ktorá sa chcela zachrániť v nižšej súťaži. Následne som sa udomácnil v Liptovskom Hrádku, kde som strávil niekoľko sezón a zažil som dokonca postup do tretej ligy. Popri futbale som v tomto období študoval na vysokej škole v Žiline, kde som sa zoznámil so svojím súčasným švagrom, ktorý je z Červeníka.

Po ukončení štúdia som sa rozhodol, že si nájdem prácu pri Trnave a začnem hrávať práve za Červeník. Medzi klubmi, ktorých dres ste kedysi obliekali, sú aj treťoligové či štvrtoligové kluby. V ktorej najvyššej súťaži ste doposiaľ pôsobili?

Prečítajte si tiež: Za koncom slávnej éry stála nečakaná fúzia s Púchovom Čítajte

– Hrával som najvyššiu dorasteneckú súťaž a druhú najvyššiu mužskú súťaž v Ružomberku, nepodarilo sa mi však pripísať si štart v najvyššej mužskej súťaži. Pochváliť sa môžem aj jedným štartom v drese slovenskej reprezentácie do 19 rokov.

V Červeníku, ktorý je účastníkom najvyššej oblastnej súťaže, pôsobíte už niekoľko sezón. V mužstve patríte medzi opory a v súťaži pravidelne k najlepším strelcom. Viackrát ste boli zaradený do najlepšej jedenástky 6. ligy a predpokladám, že prišli aj ponuky z iných klubov. Nemáte ambíciu vyskúšať si ešte vyššiu súťaž?

– V Červeníku sa mi naozaj strelecky darí a každú sezónu sa bijem o kráľa strelcov ligy. Koniec koncov, od útočníka sa očakávajú góly. Samozrejme, mal som ponuky z vyšších súťaží a jednu z nich som aj prijal. Pol sezóny som odohral v treťoligovom