Kluby sú v neistote, stále však veria. Pohľad na dohratie jarnej časti je rozpačitý

Mnohé mužstvá nateraz príchody či odchody hráčov neriešili.

4. feb 2021 o 10:49 Martina Radošovská

REGIÓN. Kým v tímoch prvej a druhej futbalovej ligy prebieha zimná príprava na jarnú časť, ostatné mužstvá zostali počas pandémie bez tréningov.

Dnes sa nemôžu pripravovať ani v skupinách po šiestich, ako tomu bolo v novembri.

Na konci roka 2020 mnohí dúfali, že na prelome januára – februára bude možné odštartovať zimnú prípravu aj v nižších ligách, no situácia ukázala, že tomu tak nebude.

Mnohé kluby nevedia ako ďalej a hráči stále čakajú. Začiatok jarnej časti zostáva stále neistý, niektorí tréneri ani nedúfajú, že sa rozbehne, iní zas majú na situáciu trošku optimistickejší pohľad.

Priestor sme dali trénerom z 5. ligy Západ, aby sa k momentálnej situácii vyjadrili. V článku nájdete odpovede z klubov Piešťany, Holíč, Horná Krupá, Brodské, Zvončín.

Pýtali sme sa: 1. Ako v tomto období fungujú vaši hráči? Dostali od vás individuálne plány, alebo je príprava na báze dobrovoľnosti? 2. Ste s hráčmi v kontakte? Máte vedomosť o tom, že niektorí už koronavírus prekonali? 3. Prišlo v kádri k nejakým odchodom, príchodom, alebo ste aj vzhľadom na situáciu túto otázku neriešili? 4. Aký je váš odhad, že by sa futbalový kolotoč mohol opäť rozbehnúť?

PIEŠŤANY

tréner Cyril Stachura

1. Hráči od nás každý týždeň dostávajú individuálne plány a takouto formou sa pripravujeme na možný štart jarnej časti. Okrem toho máme dvakrát do týždňa aj online posilňovanie s kondičným trénerom. Tieto plány však nekontrolujeme, je to na báze dobrovoľnosti, ale osobne si myslím, že máme uvedomelých hráčov a svoje plány si plnia.

2. S hráčmi sme v neustálom kontakte. Ohľadom A-mužstva nemáme ohlásené žiadne prípady koronavírusu, u dorastencov však boli nejakí pozitívni hráči.

3. Otázku obmien kádra sme vôbec neriešili. Z hráčov neohlásil odchod nikto, máme stabilizovaný káder a možné príchody je nateraz ťažké riešiť, keď nevieme, aká bude situácia. Ak sa na jar rozbehne liga, pôjdeme do nej s rovnakým mužstvom ako na jeseň.

4. Osobne si myslím, že keď sa začne hrať, tak to bude koncom marca až v apríli. To je môj realistický odhad. Ak by sa začalo hrať koncom marca, sezóna by sa možno stihla dohrať. Pre nás je podstatné, aby nebola opäť anulovaná a aby sa hralo. Už predošlá sezóna bola predčasne ukončená a nebola postupová možnosť, ak by sa tento scenár opakoval, bolo by to pre nás všetkých demotivujúce, nakoľko sme sa pripravovali. Kým však odštartuje jarná časť, je potrebné, aby sa minimálne aspoň tri týždne hráči spoločne pripravovali, nemôžeme riskovať zranenia. Aj napriek tomu, že individuálne trénujú, je to iná záťaž a chýbala by im herná prax, ktorú nič nenahradí.

Momentka zo zápasu Piešťany - H. Krupá. (zdroj: PFK Piešťany)

HOLÍČ

tréner Vladimír Hyža

1. Prípravu hráčov nechávame na báze dobrovoľnosti. Sú to dospelí a zodpovední ľudia, ktorí vedia, čo potrebujú. Niektorí z nich posilňujú, niektorí behajú, ale je to vec dôvery. Každý sa pripravuje individuálne aj vďaka veciam, ktoré má k dispozícii.

2. S hráčmi sme v kontakte, máme spoločnú skupinu, kde si píšeme. Vieme o tom, že niektorí chlapci prekonali koronavírus, osobne som ho už prekonal tiež a myslím si, že si tým musíme prejsť všetci.

3. Je to ťažké, pretože situácia je taká, aká je. Nikto nevie, čo sa udeje, či budeme môcť trénovať, či sa súťaž dohrá, alebo nie. Odchody a príchody sme preto nateraz neriešili.

4. Už z neodohranej jesennej časti mám zmiešané pocity.