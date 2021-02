Školáci v Hlohovci možno v pondelok nenastúpia

Primátor považuje otvorenie škôl za rizikový krok.

3. feb 2021 o 20:46 SITA

HLOHOVEC. Primátor Hlohovca Miroslav Kollár na rokovaní krízového štábu mesta navrhne, aby školy v meste zostali ešte zatvorené. Vzhľadom na rozšírenie ochorenia COVID-19 v okrese považuje návrat žiakov do školských lavíc za príliš veľké riziko.

Kollár pripomenul, že okres Hlohovec je v 7-dennej incidencii najhorší na Slovensku. Mestský krízový štáb bude rokovať vo štvrtok, primátor Kollár naň pozval aj regionálneho hygienika.



Mesto Hlohovec pripravuje ďalšie kolo antigénového testovania na 6. a 7. februára, otvorí šesť odberných miest. Na rokovaní Mestského zastupiteľstva v Hlohovci Kollár informoval, že testovať by sa malo aj v susednom Leopoldove a niektorých ďalších obciach.



Minister školstva Branislav Gröhling dnes informoval o návrate niektorých žiakov do škôl od 8. februára. Vrátiť by sa mali deti do materských škôl, do základných škôl žiaci 1. stupňa a do stredných škôl študenti končiacich ročníkov. Podmienkou je negatívny test rodiča a zamestnancov škôl.

