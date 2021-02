Ministerstvo spúšťa s otvorením škôl aj školský semafor

Od pondelka 8. februára sa vrátia žiaci materských škôl, prvého stupňa základných škôl a končiaci ročník stredných škôl.

3. feb 2021 o 16:19 SITA

TRNAVA. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) spúšťa s otvorením škôl aj školský semafor s pravidlami. Na dnešnej tlačovej konferencii to povedal šéf rezortu školstva Branislav Gröhling (SaS).

Ako zdôraznil, do škôl sa za dodržania sprísnených podmienok vrátia od pondelka 8. februára žiaci materských škôl, prvého stupňa základných škôl a končiaceho ročníka stredných škôl.

Negatívny test bude potrebovať zamestnanec, zákonný zástupca žijúci v jednej domácnosti so žiakom a tiež študent končiaceho ročníka strednej školy. Testy by mali platiť sedem dní.



Vyučovať sa od 8. februára začne aj na základných umeleckých školách pre individuálnu výučbu. Otvoriť sa budú môcť aj školské jedálne a školské kluby pre deti, ktoré sa vzdelávajú v škole. V základných a stredných školách sa aj naďalej môžu vzdelávať žiaci v skupinách po päť detí plus učiteľ.



S prezenčným vyučovaním môžu začať aj stredné zdravotnícke školy, ktoré môžu otvoriť aj svoje internáty. Musia však zaistiť bývanie študentov samostatne po jednej osobe. Prvé dva týždne však tieto internáty otvorené nebudú, a tak sa žiaci bývajúci v nich majú rozhodnúť medzi dochádzaním do školy, alebo dištančnou výučbou.



Počas jarných prázdnin ministerstvo plánuje zaviesť takzvané jarné školy. Prístupné budú žiakom s povolením navštevovať školu prezenčne alebo pre skupiny piatich detí plus jedného učiteľa. Výučba v skupinách sa môže počas prázdnin uskutočniť aj pre tých stredoškolákov, ktorí potrebujú prax.

