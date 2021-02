Trnavskí majitelia zatváranie posúvajú

Reštaurácie a kaviarne zatiaľ prežívajú.

3. feb 2021 o 7:47 Róbert Kmeťo



TRNAVA. Pandémia postihla veľké množstvo podnikateľov, ktorí sa v tejto situácii snažia vyhodnotiť svoje najbližšie kroky.

Prečítajte si tiež Pribudli ďalšie prípady, stúpa aj počet zaočkovaných Čítajte

V Trnave majú podnikatelia odlišné podmienky pri poskytovaní zľavy z nájmu v závislosti od toho, na ktorom mieste sa nachádzajú. Väčšinou si so sebou ťahajú dlžoby za obdobie, v ktorom nemohli fungovať v bežnom režime.

Zatiaľ nezatvárajú

Podnikateľka Iveta Sekerová má svoju kaviareň v jednom z trnavských obchodných centier od roku 2015.

„Od desiateho decembra sme zatvorení. Využili sme štátnu pomoc na úhradu miezd. Odvody si však stále valíme pred sebou a momentálne žiadame o polovičné odpustenie. V marci sme mali zatvorené tiež a dostali sme možnosť platiť len polovicu. Je to náročné, zatvorené môže byť do marca,“ prezradila Sekerová s tým, že zatiaľ sa nestretla s nikým, kto by chcel svoju prevádzku zavrieť.

Článok pokračuje pod video reklamou

Niektoré reštaurácie a kaviarne sa nachádzajú v mestskom priestore, iné v nákupných centrách a ďalšie v priestoroch, ktoré patria právnickým osobám.

Dohodli sa na úľavách

Ondrej a Denisa Štefánikovci sú podnikatelia, ktorí využili pomoc od štátu a chrbtom sa im neotočil ani prenajímateľ priestoru. „Sme stále otvorení, to je dôležité. S prenajímateľom sme sa na nejakých úľavách dohodli a stále sme v komunikácii.

Musíme však aj napriek tomu robiť interné opatrenia, ktoré súvisia s aktuálnou situáciou,“ konštatoval Ondrej Štefánik.