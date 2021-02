Niekto sa pokúsil otráviť zvieratá na farme

Prípad zaevidovali na zvieracej farme na Bukovej. Po páchateľovi polícia pátra.

2. feb 2021 o 17:31 Peter Briška

TRNAVA. Trnavskí policajti vyšetrujú pokus o otrávenie viacerých domácich a hospodárskych zvierat.

"Polícia prijala oznámenie od majiteľov pozemku, že na svojom dvore našli podozrivé krmivo," informovala o prípade Zlatica Antalová, krajská hovorkyňa polície. To bolo zabalené v bielej servítke.

Na prvý pohľad vraj išlo o mäsovú zmes s primiešanými ružovými granulami. "Neznámy páchateľ pravdepodobne k mäsu primiešal aj otravu. Policajti všetko zaistili a zašlú na skúmanie pracovníkom Štátnej veterinárnej a potravinovej správe," dodala Antalová.

Podľa jej slov, pokiaľ by majitelia našli mäso neskôr, mohlo na farme uhynúť až 55 zvierat, a to 6 mačiek, vyše 40 kusov sliepok, husí a perličiek, otrávení by boli aj dvaja psy a somár.

"Vyšetrovateľ začal vo veci trestné stíhanie pre prečin týrania zvierat v štádiu pokusu, za ktorý si môže páchateľ posedieť vo väzení až 5 rokov. Na stotožnení osoby polícia intenzívne pracuje," uzavrela hovorkyňa.