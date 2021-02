Hasiči Trnavského kraja mali vlani tisícky výjazdov

Do štatistík im pribudli výjazdy súvisiace s covidom. Koľko ich bolo?

1. feb 2021 o 19:37 TASR

TRNAVA. Vlaňajších 4101 zásahov jednotiek Krajského riaditeľstva (KR) Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Trnave bolo v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 552 viac, čo predstavuje nárast o 15,55 %. Z nich takmer polovicu (40,97 %) tvorili výjazdy k technickým zásahom. Informoval o tom riaditeľ KR Vojtech Valkovič.

Na druhom mieste je 1006 výjazdov (24,53 %) k požiarom, potom 972 výjazdov (23,70 %) k dopravným nehodám a 443 výjazdov (10,80 %) k ekologickým zásahom. "Z tohto počtu vykonali naši príslušníci 835 výjazdov v súvislosti s ochorením COVID-19 a v 43 prípadoch išlo o planý poplach," uviedol riaditeľ KR HaZZ.

Najviac práce mali príslušníci Okresného riaditeľstva (OR) HaZZ v Trnave, ktorí majú v evidencii 1269 zásahov (v roku 2019 to bolo 881), najmenej v OR Skalica so 406 zásahmi, avšak oproti roku 2019 sa ich počet takmer zdvojnásobil (204). Maximum zásahovej činnosti KR HaZZ zaznamenali v apríli (482 výjazdov), najmenej ich bolo v januári (226).

"Najväčší počet výjazdov v roku 2020 bol pri požiaroch zaznamenaný vo vonkajšom prostredí (512) a pri požiaroch budov (275). Spolu 497 výjazdov hasičov sa viaže k servisným činnostiam v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu a 375 pri záchrane," dodal Valkovič. Pri dopravných nehodách v roku 2020 bolo usmrtených 28 osôb (nárast o 3 oproti roku 2019), zranených 673 osôb (pokles o 153) a zachránených 1261 osôb (pokles o 346).