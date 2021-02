Policajti zachraňovali z potoka dvoch Ukrajincov, išlo im o život

Jeden z mužov bol v bezvedomí, druhý polonahý.

1. feb 2021 o 12:34 SITA

TRNAVA. Dvoch Ukrajincov zachraňovali v sobotu večer policajti Pohotovostnej motorizovanej jednotky v Trnave. 21-ročný Vladyslav a jeho kamarát sa ocitli v chladnej vode potoka Trnávka na Kollárovej ulici neďaleko centra krajského mesta. Jeden z mužov bol v bezvedomí, druhý polonahý. Policajti neváhali a skočili zo štvormetrového valu za nimi.

"Policajti sa snažili mužom pomôcť a bezvládneho muža z vody vytiahnuť. Podarilo sa im to až s pomocou hasičského rebríka. Do príchodu RZP ho udržiavali pri vedomí a zahrievali ho, pretože bol podchladený. Po príchode hasičov ho hliadka vyzliekla z mokrého oblečenia a muža zabalili do zahrievacej fólie," informuje o zásahu polícia.

Vladyslav počas záchrannej akcie niekoľkokrát stratil vedomie, záchranári ho previezli do trnavskej nemocnice. Polícia pripúšťa, že obaja cudzinci mohli byť pod vplyvom alkoholu. Nevylučuje ani to, že muž mohol pádom do Trnávky utrpieť aj ďalšie zranenia.