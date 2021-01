Opití si sadli za volant. Namerali im viac ako 2 promile alkoholu

Jeden z nich spôsobil nehodu, pri ktorej sa zranilo malé dievča.

29. jan 2021 o 13:29 SITA

TRNAVA. Dvoch opitých tridsiatnikov na Audi chytili v rovnaký deň policajti v Trnavskom kraji.

Článok pokračuje pod video reklamou

Jeden z nich havaroval v Skalici. Pri nehode sa zranilo maloleté dievča. Ako informovala trnavská krajská polícia, 31-ročný vodič zišiel z cesty, narazil do dopravných značiek aj do stromu. Z miesta ušiel, no hneď nato ho policajti zastavili.

Prečítajte si tiež: Muža zbili, okradli a vyhrážali sa mu smrťou. Troch páchateľov zadržala polícia Čítajte

Pri dychovej skúške na alkohol nafúkal takmer 2,7 promile. Vodičovi sa nič nestalo. Zranené je však 12 ročné dievča, ktoré zasiahol úlomok betónu z dopravnej značky.



Ďalšieho opitého šoféra kontrolovala hliadka na ulici Dominika Tatarku v Piešťanoch. Tridsaťštyriročný muž zo Sobranoviec mal 2,6 promile alkoholu v dychu. Obaja šoféri sú obvinení z ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.