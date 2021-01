V Hlohovci bude osem odberových miest. Na piatich je potrebná registrácia

Kapacity odberových miest budú prispôsobené tak, aby bol priebeh testovania plynulý.

29. jan 2021 o 9:19 TASR

HLOHOVEC. Hlohovec pokračuje v testovaní aj počas nasledujúceho víkendu.

Kapacity odberových miest budú prispôsobené tak, aby bol priebeh testovania plynulý. Informovala o tom hovorkyňa mesta Zuzana Hrinková Siebenstichová.

Len pre objednaných

Fungovať bude rovnakých osem mobilných odberových miest (MOM) ako počas predchádzajúceho víkendu, na piatich z nich sa bude možné testovať iba po predchádzajúcej registrácii.

MOM budú otvorené od 7.00 do 21.00 h s dvoma prestávkami medzi 12. a 13. hodinou a medzi 17.00 a 17.30 h.

"Neobjednaných ľudí na MOM s registráciou nevybavia a nie je tam možné ani solidárne uprednostnenie tehotných žien, seniorov či zdravotne znevýhodnených ľudí, tí môžu byť uprednostnení na miestach bez registrácie," upozornila hovorkyňa.

Okolo troch percent

Objednať sa možno elektronicky cez registračný systém na webovej stránke mesta alebo telefonicky na infolinke 033/73 68 204, 033/38 13 385 vo štvrtok do 20.00 h a od piatka (29. 1.) do nedele (31. 1.) od 8.00 do 18.00 h.

V predchádzajúcom testovaní bolo na mestských MOM od soboty 23. januára do utorka 26. januára otestovaných 7171 ľudí, z ktorých bolo 160 pozitívnych, čo je 2,23 percenta.

Po započítaní údajov z permanentných MOM a od zamestnávateľov bolo v meste zachytených viac ako 400 pozitívnych, miera pozitivity osciluje okolo troch percent.

V okrese Hlohovec bola miera pozitivity 2,31 percenta pri účasti 20.292 a 468 pozitívnych testov. Okres je v rebríčku skríningu na treťom mieste v rámci Slovenska.