Aj ľahký priebeh treba konzultovať s lekárom, zhodli sa všetci

Rezort zdravotníctva odporúča, aby pacienti s Covidom-19 boli počas liečby v kontakte so svojím všeobecným lekárom. Mnohí volajú záchranku až po vyhrotení problémov.

28. jan 2021 o 9:23 Peter Briška

TRNAVA. Zatiaľ čo ešte prednedávnom sme informovali o tom, že zdravotní záchranári sú preťažení a vyzývajú ľudí, aby si automaticky nevolali sanitku v prípade ľahšieho priebehu ochorenia Covid-19, iba niekoľko dní po tom Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky na svojej webovej stránke medializovalo informáciu, že ďalší zdravotní záchranári upozorňujú na zhoršujúci sa stav pacientov, ktorí sa liečia doma.

Operátori na tiesňovej linke 155 a záchranári sa v poslednom období stretajú so zvýšeným počtom pacientov s ochorením Covid-19, ktorých zdravotný stav nie je dobrý.

Viacero prípadov

„Máme rastúci počet prípadov ľudí, ktorí sa liečia doma a ich zdravotný stav sa rapídne zhorší. Dostávajú sa do štádia, kedy sú dehydrovaní, neprijímajú potravu, nevládzu chodiť. Dopracujú sa k pneumónii a v takomto zhoršenom stave volajú k nám,“ upozorňuje na zhoršenie situácie riaditeľ operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Michal Weinciller.

Upozornil, že pacient sa musí obrátiť už v začiatkoch ochorenia na svojho obvodného lekára a akékoľvek zhoršenie stavu s ním riešiť priebežne. Pri akomkoľvek priebehu.

Pripojil sa aj rezort zdravotníctva. „Ministerstvo zdravotníctva upozorňuje ľudí s pozitívnym výsledkom testu na COVID-19, rovnako tak aj ich príbuzných. Aj keď majú bezpríznakový priebeh infekcie a nepotrebujú vystaviť PN, mali by o pozitívnom výsledku informovať aj svojho lekára. Je to dôležité pre prípad možných zdravotných komplikácií súvisiacich s infekciou, ale aj pre praktické dôvody, a to potrebu vystavenia potvrdenia o prekonaní ochorenia COVID-19,“ uviedol hlavný hygienik SR Ján Mikas.

Aj on potvrdil, že liečbu a svoj zdravotný stav by mal každý pacient v domácom liečení riešiť so svojím obvodným lekárom.

Rapídny nárast neevidujú

Aká je situácia v Trnave, sme sa pýtali najskôr vo fakultnej nemocnici.

„Zaznamenávame u nás taktiež hospitalizáciu ťažkých prípadov,“ povedal Matej Martovič, hovorca FN Trnava. Ako ďalej dodal, nejde o rapídny nárast. Aj on potvrdil, že v každom prípade by ľudia mali svoj stav konzultovať so svojím lekárom či kontaktovať ho v prípade zhoršenia.