Trnava a Hlohovec si testovanie zopakujú už cez víkend

Hlohovec je podľa výsledkov testovania tretí najhorší na Slovensku.

27. jan 2021 o 9:28 SITA

TRNAVA. V Trnave bude ďalšie plošné testovanie na COVID-19 v sobotu 30. a nedeľu 31. januára od 8:00 do 18:00 a v pondelok 1. a utorok 2. februára od 16:00 do 20:00.

Samospráva už hľadá zdravotníkov, ktorí majú záujem počas týchto dní pracovať na odberných miestach. Informovala o tom hovorkyňa trnavskej radnice Veronika Majtánová.

Okres Trnava patrí podľa priebežných výsledkov celoplošného testovania do tej polovice okresov, v ktorých by sa malo testovanie zopakovať. Na skríningové testovanie v období od 18. do 25. januára prišlo v okrese 68 049 ľudí, z nich malo 893 pozitívny výsledok testu, čo je 1,31-percentná miera.



Ďalšie testovanie chystajú vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu aj v Hlohovci. Podľa primátora Miroslava Kollára budú v meste testovať len v sobotu a v nedeľu, radnica ľuďom umožní zarezervovať si presný termín testovania.

Okres Hlohovec je podľa predbežných výsledkov celoštátneho skríningového testovania tretí najhorší na Slovensku, testy tu zachytili viac ako 460 ľudí s ochorením COVID-19, čo je 2,31 %. Horšie výsledky zaznamenali len v okresoch Levice (2,48 %) a Topoľčany (2,54 %).



Z Trnavského kraja by si plošné testovanie mali zopakovať ešte okresy Dunajská Streda, Galanta a Senica. Naopak, v okresoch Skalica a Piešťany dosiahli pri skríningovom testovaní také výsledky, že ďalšie testovanie sa tam konať nemusí.