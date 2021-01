Trnava mení frekvenciu vývozu komunálneho odpadu

Dôvodom je nedávno zavedené triedenie bioodpadu.

27. jan 2021 o 8:15 Róbert Kmeťo

TRNAVA. Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad sa tento rok nemení. Potvrdila to hovorkyňa mesta Veronika Majtánová.

Ako však informuje oficiálny web mesta Trnava, zmena nastane v tzv. limite zmesového komunálneho odpadu na osobu zo štyroch na dva litre na deň. To znamená, že sa bude počítať s menším množstvom vyprodukovaného komunálneho odpadu.

Zmení sa aj frekvencia vývozu tohto druhu odpadu z rodinných domov, a to z týždennej na dvojtýždňovú. Podľa hovorkyne mesta boli pôvodné štyri litre na osobu v bytovkách na deň nadbytočné.

Článok pokračuje pod video reklamou

„Dôvodom je, že Trnava má zavedený triedený zber druhotných surovín. Triedime biologicky rozložiteľné odpady, papier, plasty, sklo, elektroodpad, použité oleje a tuky, batérie, textil atď., vďaka čomu sa objem zmesového komunálneho odpadu znížil.“

Zaviedli zmenu

Rodinné domy tak od januára pocítia zmenu vo frekvencii vývozu komunálneho odpadu, viac sa však bude venovať pozornosť iným surovinám.

„Papier a plasty sa budú odvážať dvakrát za mesiac, nie len raz. Tomu, kto bude odpad správne triediť, bude takýto harmonogram postačovať. Štvorčlenná domácnosť, ktorá má nárok na 120-litrovú nádobu na komunálny odpad, však bude môcť v prípade potreby požiadať o 240-litrovú. Takýto prípad môže nastať vtedy, ak v dome žije malé dieťa, ktorého jednorazové plienky vedia naplniť kontajner na komunálny odpad skutočne rýchlo,“ prezradila hovorkyňa mesta.

Bioodpadu sa neboja

Zmena triedenia odpadu sa od 1. januára podľa novely zákona týka aj Trnavčanov. Tí však to, že k nádobám na smeti pribudne aj hnedá na bioodpad, vnímajú pozitívne. Odpovede v našej ankete prezradili, že separovanie je v mnohých domácnostiach už rutinou.

Niektorí si uvedomujú potrebu separovania kuchynského bioodpadu za účelom kompostovania, iní sú radi, že komunálny odpad nebude tak zapáchať. Navyše by to nemalo stáť nič navyše, no odvážať sa bude menej. Obyvatelia sa tak musia spoľahnúť jeden na druhého.