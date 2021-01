Ľuďom nad 85 rokov pomôže s očkovaním trnavská charita

Seniori nad 85 rokov, ktorí sa chcú nechať zaočkovať proti ochoreniu COVID-19, môžu požiadať o pomoc Trnavskú arcidiecéznu charitu (TACH).

26. jan 2021 o 12:24 TASR

TRNAVA. Seniori nad 85 rokov, ktorí sa chcú nechať zaočkovať proti ochoreniu COVID-19, môžu požiadať o pomoc Trnavskú arcidiecéznu charitu (TACH). Vo viacerých okresoch západného Slovenska, kde pôsobí, pomôžu jej zamestnanci seniorom pri registrácii a v nutných prípadoch ich môžu na očkovanie aj sprevádzať do nemocnice. Informoval o tom riaditeľ TACH Miroslav Dzurech.

Súvisiaci článok Hlohovec má mieru pozitivity nad dve percentá Čítajte

"Seniori v takomto veku v mnohých prípadoch nemajú prístup k počítaču alebo registráciu prostredníctvom internetu sami nezvládnu. Ak nemajú nikoho, kto by im s tým pomohol, môžu sa obrátiť na trnavskú charitu," uviedol Dzurech. Jej zamestnanci pomôžu s registráciou seniorom z okresov Trnava, Galanta, Hlohovec, Piešťany, Nové Mesto nad Váhom, Dunajská Streda a Komárno.

Článok pokračuje pod video reklamou

Záujemca o očkovanie môže zavolať v pracovné dni od 8. do 16. hodiny a skontaktovať sa so zamestnancom charity. Ten s jeho vedomím a súhlasom vyplní v jeho mene registračný formulár na očkovanie. "V prípade, že ide o osamelého seniora a nemá nikoho, kto by ho na očkovanie sprevádzal, budeme sa snažiť pomôcť mu aj v tomto smere," doplnil Dzurech.

Z okresov Trnava, Galanta, Hlohovec, Nové Mesto nad Váhom, Dunajská Streda a Komárno môžu volať na 0948 887 486, z okresu Piešťany na 0910 788 031. Informácie sú aj na www.charitatt.sk.