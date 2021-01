V trnavskej automobilke pokračuje testovanie, pozitivita je menej ako percento

Testovanie v priestoroch automobilky potrvá do utorka.

25. jan 2021 o 11:42 SITA

TRNAVA. V automobilke Stellantis absolvovalo od štvrtka do nedele testovanie 2 726 zamestnancov závodu a dodávateľských firiem, ktorí pracujú v areáli automobilky. Pozitívny výsledok antigénového testu na ochorenie COVID-19 malo celkom 25 ľudí, ktorí okamžite nastúpili do karantény.

Miera pozitivity dosiahla 0,92 percenta. Informoval o tom hovorca automobilky Peter Švec. Spoločnosť Stellantis vznikla 16. januára spojením skupín Fiat Chrysler Automobiles FCA a Groupe PSA, jej súčasťou je aj trnavská automobilka.



Testovanie v priestoroch automobilky, ktoré prebieha v koordinácii s mestom Trnava a Okresným úradom Trnava podľa Šveca v prípade potreby potrvá do utorka 26. januára. Automobilka v Trnave zamestnáva do 4 500 pracovníkov.



O celoplošnom testovaní na ochorenie COVID-19 s názvom Zachráňme spoločne životy rozhodla vláda. Koná sa od pondelka 18. januára do utorka 26. januára.

Negatívny výsledok testu bude od stredy 27. januára potrebný aj pri ceste do práce, na výkon podnikateľskej činnosti, na výdajné miesta internetových obchodov, ale aj do prírody a viaceré ďalšie aktivity.