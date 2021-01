Počas víkendu v Trnave otestovali viac ako 17 tisíc ľudí

Plošné testovanie v Trnave potrvá štyri dni do utorka 26. januára.

25. jan 2021 o 7:11 TASR

TRNAVA. Celoplošné testovanie na ochorenie COVID-19 v Trnave absolvovalo počas víkendu 17.380 ľudí. "Pozitívnych bolo 200 z nich, čo predstavuje mieru pozitivity 1,15 percenta," informoval primátor Trnavy Peter Bročka.

Plošné testovanie v Trnave potrvá štyri dni do utorka 26. januára. Určené je predovšetkým osobám vo veku od 15 do 65 rokov s trvalým či prechodným pobytom v Trnave. Otestovať sa budú môcť na desiatich odberových miestach v čase od 16.00 do 20.00 h.