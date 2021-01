V Hlohovci aj Piešťanoch je testovanie bezproblémové

Záujem ľudí oproti sobote klesol približne o tretinu.

24. jan 2021 o 14:06 Martina Radošovská

HLOHOVEC/PIEŠŤANY. Druhý deň plošného testovania prebieha bezproblémovo aj v Hlohovci či Piešťanoch.

Článok pokračuje pod video reklamou

Ako informovalo mesto Hlohovec, všetky odberové miesta sú spustené od 8:00 do 20.00 hodiny, s prestávkami v časoch od 12.00 do 13:00 a od 17:00 do 17:30. Testovanie prebieha na 8 odberových miestach, v pondelok a utorok ich bude Hlohovčanom k dispozícii len päť.

Za prvý deň bolo v Hlohovci otestovaných spolu 2 535 ľudí, z toho pozitívne testovaných 34. V percentách je miera pozitivity v Hlohovci po prvom dni 1,34 %.

Pokojná situácia je aj v Piešťanoch. Túto informáciu potvrdil primátor mesta Peter Jančovič pre Trnavské rádio. Dodal však, že sa prišlo otestovať menej ľudí, ako očakávali.

Prečítajte si tiež: Doobeda otestovali v Trnave takmer päťtisíc ľudí Čítajte

Od začiatku víkendového testovania do nedele 13.30 hod. bolo v Piešťanoch pretestovaných 7 061 osôb a miera pozitivity je 0,60 %. O výsledkoch testovania informovalo mesto na sociálnej sieti.

Všetky odberné miesta v Piešťanoch sú otvorené a všade sa plynulo testuje. OM Kino Fontána a Knižnica sú iba pre objednaných záujemcov, ktorí si rezervovali svoj termín cez rezervačný systém. Pôvodne avizované OM na futbalovom štadióne, nie je otvorené. V časoch od 11.00 do 12.00 h a 17.00 až 18.00 h. má odberový personál prestávky.

Plynule sa testuje aj v Leopoldove (okres Hlohovec), kde sú zriadené tri odberové miesta. Ako nám potvrdila jedna z dobrovoľníčok, na odberových miestach sa netvoria rady a v nedeľu klesol počet pretestovaných ľudí asi o tretinu.