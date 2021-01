Čierny deň trnavského futbalu má za sebou divadelnú premiéru

Herci sa cítili ako na trávniku, pri „ďakovačkách“ nechýbali chorály.

23. jan 2021 o 18:37 Róbert Kmeťo

TRNAVA. Kultúrno-športový fenomén, tak je charakterizované predstavenie, ktoré rozpráva príbeh o strate majstrovského titulu trnavského Spartaka. V takejto definícii informuje Divadlo Jána Palárika o novom predstavení s názvom Futbal alebo Bilý andel v pekle, ktoré zažilo premiéru pred netradičným publikom.

Prečítajte si tiež V Cíferi cez víkend netestujú. Väčšina obyvateľov už má test za sebou Čítajte

Hercom a tvorcom futbalového príbehu sa pri premiére naskytol nezvyčajný pohľad do publika, v ktorom ich čakal mohutný potlesk a klubové chorály, o ktoré sa postarali členovia takzvaného Ultras miestneho Spartaka.

Tešili sa úspechu

Podobný nápad na spojenie divadelného umenia s príbehom futbalového klubu vznikol aj na Britských ostrovoch, ktorý sa týka FC Liverpool s názvom YNWA – The Official Story of LFC. „Bolo mi cťou, že sme mohli aspoň raz v živote zažiť ten pocit, ktorý zažívajú futbalisti Spartaka pri ďakovačkách.

Článok pokračuje pod video reklamou

Všetci vieme, že Spartak má bezkonkurenčne najlepších fanúšikov na Slovensku. Inak, ak sa nemýlim, Trnava má ako druhá v Európe inscenáciu o svojom klube,“ prezradil herec Michal Jánoš, ktorý zozbieral dokumentárne materiály pre účely hry a bol bezprostredne pri zrode unikátneho divadelného projektu.

No myšlienka o vytvorení predstavenia vznikla podľa neho na stole vedenia divadla. Riaditeľka Zuzana Hekel a umelecký šéf Juraj Bielik oslovili režiséra Jána Luterána so svojou predstavou. „Neskôr Jano (Luterán) oslovil scenáristu Daniela Majlinga, ktorý je známym futbalovým nadšencom a odborníkom. A z jeho úst prvýkrát zaznela idea urobiť hru o smolnej sezóne 1996/97,“ konštatoval Jánoš.

Práve v tejto sezóne Spartak prišiel o majstrovský titul v poslednom kole, keď nestačil na Rimavskú Sobotu po výsledku 1:2, vďaka čomu titul cestoval do Košíc. Neskôr sa začali vynárať informácie, ktoré naznačovali, že by mohlo ísť o prehru na základe úplatkov.