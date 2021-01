V Cíferi už otestovali väčšinu obyvateľov

Obec umožnila záujemcom o antigénové testovanie objednať sa na presný čas.

22. jan 2021 o 14:26 SITA

CÍFER. Obec Cífer v okrese Trnava má podľa starostu Maroša Sagana otestovaných na COVID-19 väčšinu obyvateľov. Svoje kapacity na testovanie preto ponúka aj záujemcom z iných obcí. V Cíferi začali s testovaním v utorok 19. januára, tri odberné tímy pokračovali vo štvrtok 21. aj v piatok 22. januára.

Súvisiaci článok Za dva týždne zaevidovali v kraji vyše osem tisíc prípadov Čítajte

Obec umožnila záujemcom o antigénové testovanie objednať sa na presný čas, ale jeden tím je vyhradený aj pre tých, ktorí prišli bez objednania. Podľa starostu Maroša Sagana vo štvrtok popoludní v športovej hale testovali takmer bez čakania. Aj keď väčšina obcí v okrese zorganizovala testovanie na víkend, v Cíferi sa, naopak, v sobotu 23. a v nedeľu 24. testovať nebude.



O ďalšom celoplošnom testovaní na ochorenie COVID-19 rozhodla vláda. Uskutočniť sa má v termíne od pondelka 18. januára do utorka 26. januára. Od stredy 27. januára bude potrebný negatívny výsledok antigénového alebo PCR testu aj na cestu do práce, do prírody a viaceré ďalšie aktivity.