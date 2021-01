V trnavskej automobilke zistili 12 pozitívnych prípadov

Trnavská automobilka začala s testovaním svojich zamestnancov a zamestnancov dodávateľov vo štvrtok, v prípade potreby bude testovať až do utorka.

22. jan 2021 o 9:31 SITA

TRNAVA. V trnavskej automobilke Stellantis absolvovalo vo štvrtok antigénový test 1 202 zamestnancov závodu a dodávateľských firiem. Pozitívny výsledok na ochorenie COVID-19 malo 12 ľudí, ktorí okamžite nastúpili do karantény.

Miera pozitivity v prvý deň testovania dosiahla 0,99 percenta. Informoval o tom hovorca automobilky Peter Švec. Spoločnosť Stellantis vznikla 16. januára spojením skupín Fiat Chrysler Automobiles FCA a Groupe PSA, jej súčasťou je aj trnavská automobilka.

Prečítajte si tiež Sanitku si mnohí mýlia s taxíkom, záchranári bijú na poplach Čítajte

Testovanie v priestoroch automobilky, ktoré prebieha v koordinácii s mestom Trnava a Okresným úradom Trnava, pokračuje podľa Šveca aj v ďalších dňoch. V prípade potreby potrvá do utorka 26. januára.



Automobilka v Trnave zamestnáva do 4 500 pracovníkov. Vrátane dodávateľov vytvára na Slovensku takmer 20 000 pracovných postov.



O celoplošnom testovaní na ochorenie COVID-19, tentoraz s názvom Zachráňme spoločne životy, rozhodla vláda. Konať sa má v období od pondelka 18. januára do utorka 26. januára.