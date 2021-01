V nemocnici zaočkovali už viac ako tisíc zdravotníkov

V Nemocnici v Dunajskej Strede doteraz zaočkovali viac ako tisíc zdravotníkov, z toho 230 vlastných.

20. jan 2021 o 16:45 SITA

DUNAJSKÁ STREDA. V Nemocnici v Dunajskej Strede doteraz zaočkovali viac ako tisíc zdravotníkov, z toho 230 vlastných. Aktuálne podľa hovorkyne siete nemocníc Svet zdravia Jany Fedákovej očkujú proti ochoreniu COVID-19 policajtov, zamestnancov DSS a pokračujú aj v očkovaní ďalších zdravotníkov z regiónu.

Určené skupiny ľudí sa na očkovanie v dunajskostredskej nemocnici môžu prihlásiť online cez národný portál www.korona.gov.sk. Prvé voľné termíny pre konkrétne definované skupiny v zmysle národnej očkovacej stratégie budú k dispozícii začiatkom budúceho týždňa. Očkovať budú vo vakcinačnom centre v priestoroch bývalej rehabilitácie. Vakcinačné centrum bude v prevádzke od 9:00 do 15:00, jeho týždenná kapacita je približne tisíc ľudí.



Pred očkovaním musí podľa Fedákovej registrovaný žiadateľ vedieť preukázať to, že patrí do skupiny, ktorá sa má aktuálne očkovať (napr. potvrdením o zamestnaní či služobným preukazom). Termín na podanie druhej dávky vakcíny mu pridelia automaticky.

