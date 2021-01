Trnava zriaďuje na víkend 20 odberových miest, potom polovicu

20. jan 2021 o 15:48 TASR

TRNAVA. V Trnave sa bude počas nasledujúceho víkendu testovať od 8. do 18. hodiny spolu na 20 mobilných odberových miestach (MOM), zriadených mestom. V pondelok (25. 1.) a utorok (26. 1.) bude potom otvorených desať z nich, a to popoludní medzi 16. a 20. hodinou. Ako uviedla hovorkyňa mesta Veronika Majtánová, MOM sú určené predovšetkým osobám vo veku od 15 do 65 rokov s trvalým či prechodným pobytom v Trnave.

Testovacie miesta budú fungovať na mestskom úrade na Trhovej ulici, v kine Hviezda, na základných a stredných školách v jednotlivých štvrtiach, kde budú na viacerých po dve odberové miesta. Testovať sa bude možné aj v kultúrnom dome v miestnej časti Modranka. Majtánová upozornila, že občania môžu prísť na test na ľubovoľné odberové miesto.

"Aktuálny stav obsadenosti MOM si budú môcť Trnavčania pozrieť podobne ako počas novembrového testovania na stránke testovanie.trnava.sk," uviedla. Tehotné ženy, rodičia s malými deťmi a zdravotne znevýhodnení ľudia budú uprednostnení.

Mesto Trnava pripravuje mobilnú aplikáciu, v ktorej si budú môcť ľudia vopred vyplniť svoje údaje k registrácii. "Vďaka tomu sa na odberovom mieste ušetrí čas, pretože už nebude nutné opisovať ich ručne z občianskeho preukazu," povedala hovorkyňa s tým, že objednať sa vopred na konkrétny čas však nebude možné.

"Predošlé kolo celoplošného testovania však ukázalo, že najväčší nápor bol na začiatku prvého dňa. Štvordňové testovanie by malo byť preto dostatočné pre všetkých záujemcov," doplnila Majtánová. Okrem toho vie aplikácia zobraziť elektronický certifikát s výsledkom testovania, ktorý by bol plnohodnotnou alternatívou toho papierového, jeho akceptáciu však musia schváliť zodpovedné štátne orgány.