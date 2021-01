Trnavská radnica prvýkrát v histórii nezverejnila výzvu na návrhy ocenení

Mesto nestihlo pre opatrenia ani tradičné marcové slávnostné odovzdávanie ocenení za rok 2019.

19. jan 2021 o 8:56 TASR

TRNAVA. Trnavská radnica vlani nevyhlásila vzhľadom na pandémiu výzvu pre verejnosť na podávanie návrhov na udelenie čestného občianstva, ceny mesta i uznania za zásluhy.

Potvrdila to Viera Hrdinová z referátu protokolu kancelárie primátora. Stalo sa tak v histórii udeľovaní prvýkrát. Popri tom mesto už nestihlo pre opatrenia ani tradičné marcové slávnostné odovzdávanie ocenení za rok 2019.

"Slávnosť s udeľovaním ocenení za rok 2019 sme už mali pripravenú, tesne predtým sme dostali odporučenie od regionálneho úradu verejného zdravotníctva nerobiť podujatie v takom rozsahu," povedala Hrdinová.

Ako dodala, za rok 2020 evidujú tri návrhy, jeden prišiel z verejnosti a dva sú interné. Predpokladá, že ak by sa neskôr podmienky na stretávanie ľudí uvoľnili, mesto by slávnosť pre ocenených usporiadalo, ocenenia za oba roky by odovzdali predstavitelia mesta naraz.

"K tým trom návrhom za 2020 však musí najskôr zasadnúť komisia a posúdiť ich," dodala Hrdinová.

Na výzvu radnice v Trnave vždy reagujú Trnavčania zasielaním svojich návrhov, z ktorých komisia vyberá najdôvodnejšie. Zohľadňuje životné jubileá navrhovaných, no predovšetkým ich zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta. Ocenenia udeľuje tiež in memoriam.