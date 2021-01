Za koncom slávnej éry stála nečakaná fúzia s Púchovom

Kedysi pôsobili vo vyšších súťažiach, alebo sa z futbalovej mapy úplne vytratili.

13. jan 2021 o 19:31 Martina Radošovská

MORAVANY NAD VÁHOM. Prinášame vám ďalšiu časť nášho FUTBALOVÉHO SERIÁLU o kluboch, ktoré kedysi pôsobili vo vyšších súťažiach alebo sa z futbalovej mapy úplne vytratili. Pozreli sme sa na to, prečo sa tak stalo a ako fungujú dnes.

Klub, ktorý kedysi písal svoju najlepšiu éru v tretej lige, sa v sezóne 2013/2014 nečakane z futbalovej mapy vytratil. Moravany nad Váhom v roku 2019 oslávili 90. výročie činnosti futbalového klubu a počas týchto rokov v ňom zanechalo výraznú stopu viacero ľudí. Jedným z nich je nepochybne aj Igor Kirka, ktorý stál na čele klubu práve pri jeho najväčších úspechoch.

Viac ako dvadsať rokov

Pôvodom Piešťanec sa do Moravian priženil. Do klubu prišiel v roku 1987 ako hráč z Banky a od roku 1991 sa stal aj jeho šéfom. Pre Igora Kirku bola pri futbale typická výbušná povaha a bol známy ako „búrlivák“, ktorý miluje futbal.

„Na čele klubu som stál prakticky viac ako dvadsať rokov. V Moravanoch spomínam rád na všetky sezóny, robil som futbal z lásky so srdcom, aj preto som naň vynaložil strašne veľa osobného času ako prezident klubu, majiteľ a sponzor. Futbal bol môj koníček a vtedy som mu venoval takmer všetku energiu,“ priznal Igor Kirka.

Za jeho pôsobenia prešlo mužstvo z okresnej súťaže až do tretej ligy. Veľmi úspešnou bola už sezóna 2004/2005, kedy sa Moravany prebojovali do štvrtej ligy, úspech si zopakovali aj v tej nasledujúcej a ročník 2005/2006 zakončili postupom do tretej ligy Západ pod vedením trénera Pavla Bartoša.

Po sezóne pôsobenia v tretej lige sa Moravany ako druhý najvyššie postavený tím v tabuľke stretol v baráži s FC Ružinov (2. tím III. ligy skupiny Bratislava) o postup do reorganizáciou novovytvorenej 2. ligy Západ (tretej najvyššej futbalovej súťaže).