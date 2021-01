Národný ústav reumatických chorôb pomáha nemocniciam pri zvládaní pandémie

Od minulého roku prevádzkuje aj mobilné odberné miesto na antigénové testovanie.

13. jan 2021 o 7:42 TASR

PIEŠŤANY. Národný ústav reumatických chorôb (NÚRCH) v Piešťanoch reprofilizoval 25 lôžok pre pacientov s ochorením COVID-19, ktorí nevyžadujú oxygenoterapiu.

Pomáha tak zvládať okolitým nemocniciam nápor pacientov, potrebujúcich hospitalizáciu. Prvých pacientov prijali 7. januára, informovala o tom medicínska riaditeľka Daniela Kňaze Doležalová.

"Napriek zložitej situácii ústav naďalej poskytuje nevyhnutnú zdravotnú starostlivosť aj pre svojich pacientov, predovšetkým pokračuje v podávaní biologickej liečby u pacientov s autoimunitnými ochoreniami," dodala.

Od novembra minulého roku NÚRCH prevádzkuje mobilné odberné miesto na antigénové testovanie, ktoré doposiaľ využilo niekoľko tisíc obyvateľov Piešťan a okolitého regiónu.

Záujemcovia majú možnosť sa bezplatne otestovať v pracovné dni od 9.00 do 13.00 h. Odberné miesto zatiaľ zostáva v prevádzke do odvolania, najmä kým to dovolia kapacity ústavu. NÚRCH v piatok 8. januára zaočkoval svojich zamestnancov prvou dostupnou vakcínou, celkovo bolo podaných 120 dávok vakcíny.