Štát má predkupné právo na paroplyn v Malženiciach, no nevie, či ho využije

Podarilo sa im získať viaceré výhody, ktoré sa nepodarilo pri podobnej transakcii vyrokovať žiadnej predchádzajúcej vláde.

13. jan 2021 o 15:00 SITA

BRATISLAVA. Štát zatiaľ nevie, či si uplatní predkupné právo na kúpu paroplynovej elektrárne v Malženiciach. Na rozhodnutie má tri roky.

„V rámci Memoranda podpísaného s E.ON má štát trojročné predkupné právo na kúpu Malženíc,“ uviedol v rozhovore pre portál vEnergetike.sk a agentúru SITA štátny tajomník ministerstva hospodárstva Karol Galek.

Získali predkupné právo

Podľa štátneho tajomníka však aj bez ohľadu na predkupné právo sa spoločnosť E.ON zaviazala voči štátu, že umožní využívanie a prevádzkovanie Malženíc pri podpore bezpečnosti a stability slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy v kritických situáciách.

„Najmä v prípade stavu núdze alebo pri plnení povinností vo všeobecnom hospodárskom záujme,“ doplnil Galek.



Štát získal predkupné právo na malženický paroplyn v rámci transakcie medzi nemeckými spoločnosťami RWE a E.ON vo Východoslovenskej energetike Holding (VSE Holding). Štát sa vzdal predkupného práva na spätné odkúpenie 49-percentného podielu VSE Holding a tak ho od RWE prevzal E.ON. Okrem predkupného práva na paroplyn v Malženiciach získal štát aj 35 miliónov eur či prísľub nemeckej spoločnosti E.ON preinvestovať na Slovensku jednu miliardu eur.



Vyrokovaných 35 miliónov eur je podľa Galeka iba “čerešničkou na torte“. „Nemci predávajú Nemcom a my na tom zarobíme 35 miliónov eur,“ zdôraznil Galek.

Získali viaceré výhody

Ministerstvo hospodárstva však nikdy neukázalo ani nekonkretizovalo, prečo to bolo 35 miliónov eur, prečo to nemohlo byť viac či menej.



Podľa Galeka, ministerstvo dôsledne analyzovalo aj možnosť kúpy 49-percentného podielu VSE Holding, ale vzhľadom na dlhú návratnosť a aktuálny stav, ako aj očakávaný vývoj verejných financií, to bolo nevýhodné.

„Slovensko si nemohlo uplatniť predkupné právo najmä z dôvodu, že peniaze na to potrebné strana SMER použila na predvolebnú korupciu vo forme “sociálnych balíčkov“,“ konštatoval Galek.



Slovenská republika si podľa neho pri transakcii vo VSE Holding udržala rovnaké práva, ako mala predtým. Vrátane predkupného práva, ktoré nám zostáva v prípade budúceho predaja tohto podielu.

„Navyše sa nám podarilo získať viaceré výhody, ktoré sa nepodarilo pri podobnej transakcii vyrokovať žiadnej predchádzajúcej vláde. Zahrnutá je aj efektívnejšia dividendová politika, či posilnenie akcionárskych práv štátu v ZSE (E.ON 49-percentný akcionár),“ uzavrel Galek.