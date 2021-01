Najviac prípadov chrípky zaznamenali v Trnavskom kraji

Chrípková sezóna trvá od 40. kalendárneho týždňa roka do 18. kalendárneho týždňa nasledujúceho roka, určila to Svetová zdravotnícka organizácia (WHO).

8. jan 2021 o 13:09 TASR

Ilustračná fotografia. (Zdroj: AdobeStock)

Ilustračná fotografia. (Zdroj: AdobeStock)

Písmo: A - | A + 0 10 TRNAVA. Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia (ARO) počas 1. týždňa stúpla o 14,8 percenta oproti týždňu predtým. Lekári nahlásili 8566 prípadov. Najviac ich bolo v Bratislavskom, najmenej v Žilinskom kraji. Informoval o tom odbor epidemiológie Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. Súvisiaci článok Od budúceho týždňa otvoria všetky mestské škôlky v Hlohovci Čítajte Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia stúpla o 1,5 percenta. Úrad eviduje 321 prípadov. "Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Košickom kraji," priblížil ÚVZ. Choré na chrípku boli najmä deti do piatich rokov. Skryť Vypnúť reklamu Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu nebolo v uplynulom týždni hlásené. V 1. týždni nepribudol žiadny nový prípad SARI. Chrípková sezóna trvá od 40. kalendárneho týždňa roka do 18. kalendárneho týždňa nasledujúceho roka, určila to Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). Je charakteristická zvýšenou chorobnosťou na akútne respiračné ochorenia vrátane chrípky a jej podobných ochorení. Článok pokračuje pod video reklamou Pokiaľ ide o chrípku, najdostupnejšou a najúčinnejšou špecifickou ochranou je podľa epidemiológov každoročné očkovanie. Na Slovensku ho hradia všetky zdravotné poisťovne. Najvhodnejší čas na očkovanie je počas jesenných aj zimných mesiacov až do objavenia sa epidémie chrípky.