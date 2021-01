Futbalový areál zdobí osem tribún

V Boleráze by potrebovala rozsiahlu rekonštrukciu budova štadióna.

6. jan 2021 o 16:51 Martina Radošovská

BOLERÁZ. Futbalové zázemie dedinských klubov sa nepochybne líši od vyšších líg. Aj menšie štadióny v Trnavskom kraji majú divákom čo ponúknuť a často ukrývajú rarity, ktoré by sme inde nenašli. My sme sa na niektoré z nich detailne pozreli.

História klubu v Boleráze siaha až do roku 1928, kedy sa futbal hrával na provizórnom ihrisku pri kostole. V tomto období sa futbal združoval okolo predsedu Ignáca Deutscha pod názvom Športový klub Boleráz.

Prvé obdobie prinieslo rozvoj, hráči si sami zháňali materiálne zabezpečenie, futbal sa tešil veľkej popularite a chodili ho hrávať aj hráči z okolitých obcí. Obdobie druhej svetovej vojny klubu neprialo, no po oslobodení sa opäť obnovil. Postupne sa robili aj práce súvisiace s dobudovaním športového areálu a oplotením celého komplexu. V osemdesiatych rokoch pribudol bariérový múr, zábradlie okolo hracej plochy, lavičky a postavená bola aj garáž pre autobus.

Záleží od financií

Dnes je TJ Slavoj Boleráz účastníkom štvrtej ligy Severozápad, čo zároveň predstavuje najvyššiu súťaž, v ktorej A-mužstvo doteraz pôsobilo. Na čele klubu je Ľubomír Krišica spoločne s desaťčlenným výborom.

Futbalový areál sa nachádza v blízkosti základnej školy a jeho dominantou je nepochybne osem modrých tribún okolo hracej plochy. Hneď pri vstupe do areálu vás uvíta logo futbalového klubu, ktoré zdobí vstupnú bránu.

Klub sa v areáli snažil za posledné roky zrenovovať a vybudovať všetko, čo bolo v jeho silách, najmä po finančnej stránke. „Prerábalo sa postupne viacero vecí, vybudovali sme oplotenie, vstupnú bránu či automatické zavlažovanie hracej plochy. Inak sa snažíme udržiavať to, čo máme,“ priblížil predseda klubu Ľubomír Krišica.

Kabíny potrebujú renováciu

Budova štadióna je už na pohľad staršia, interiér by potreboval prejsť rozsiahlou rekonštrukciou od šatní cez spoločenské priestory až po sociálne zariadenie. „Uvedomujeme si, že budova by potrebovala investíciu, pretože po rokoch používania už nie je v najlepšom stave. Všetko však závisí od financií,“ pokračoval predseda klubu.

Areál síce disponuje tréningovým ihriskom, no podľa slov predsedu nie je v príliš vyhovujúcom stave, obzvlášť v nepriaznivom počasí. Nakoľko v Boleráze fungujú tri mládežnícke kategórie, ale aj „A“ a „B“ mužstvo, hlavnú hraciu plochu sa snažia šetriť. Práve preto by si predseda klubu vedel predstaviť, že by v areáli vyrástla plocha s umelým povrchom, ktorá by slúžila na trénovanie aj počas zimných mesiacov.

„Aktivít, ktoré by sme chceli v areáli urobiť, je hneď niekoľko, máme pred sebou ešte veľa práce, či sa nám naše plány podarí uskutočniť a kedy, zostáva otázne,“ objasnil Krišica.