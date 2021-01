Mestský úrad v Hlohovci poskytuje služby len v obmedzenom rozsahu

S vedúcimi pracovníkmi mestského úradu sa dá spojiť telefonicky alebo e-mailom.

4. jan 2021 o 11:36 SITA

HLOHOVEC. Mestský úrad v Hlohovci zostáva pre verejnosť zatvorený až do odvolania, služby verejnosti poskytuje len v obmedzenom rozsahu.

Ako informovala hovorkyňa radnice Zuzana Hrinková Siebenstihová, v prípade potreby je možné spojiť sa s vedúcimi pracovníkmi jednotlivých odborov úradu e-mailom alebo telefonicky.



Na úrade ľudia vybavia iba neodkladné matričné záležitosti a služby podateľne. Matričný úrad treba kontaktovať telefonicky na čísle 033/73 68 111 alebo elektronicky na adrese msu@hlohovec.sk.



Zberné dvory v Hlohovci fungujú v bežnom prevádzkovom režime od pondelka do piatka vždy od 11:30 do 18:00, v sobotu od 8:00 do 15:30. V prípade zberných dvorov platí výnimka zo zákazu vychádzania.



Okresný úrad v Hlohovci až do odvolania funguje pre osobné podania klientov len prostredníctvom podateľne Klientskeho centra od 8:00 do 12:00.



Pre záujemcov o antigénové testovanie sú v Hlohovci podľa Hrinkovej Siebenstichovej k dispozícii dve mobilné odberové miesta.

Jedno je v objekte vojenských kasární na Dukelskej 7, funguje každý pracovný deň od 10:00 do 12:00 a od 12:45 do 18:00. Druhé mobilné odberové miesto je na Námestí sv. Michala, fungovať by malo počas pracovných dní od 8:00 do 16:00, s prestávkou od 12:00 do 13:00, no často čelia chýbajúcemu personálu.