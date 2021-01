Strelnica pôjde zo Štrkov preč, vznikne tam oddychová zóna

Trnava poskytne strelcom pozemky s rozlohou približne 50 hektárov na vybudovanie nového streleckého centra.

3. jan 2021 o 16:11 SITA

TRNAVA. Trnava získa skutočnú rekreačno-oddychovú zónu na okraji mesta po presťahovaní strelnice z lokality Štrky. Mesto Trnava a Slovenský strelecký zväz sa dohodli na jej premiestnení z tohto územia ďaleko za mesto. Trnava poskytne strelcom pozemky s rozlohou približne 50 hektárov na vybudovanie nového streleckého centra. Vyplýva to z memoranda o spolupráci, ktoré v závere minulého roka podpísali primátor Trnavy Peter Bročka a šéf slovenských strelcov Miloslav Benca.

Súvisiaci článok Mesto Trnava ponúka strelcom pozemky na premiestnenie strelnice Čítajte

Mesto Trnava už niekoľko rokov pracuje na vybudovaní oddychovej zóny v časti Štrky. Pred dvoma rokmi sa novou dominantou približne trojhektárového územia s pozostatkami lužného lesa stalo novovybudované jazero s vodnou a močiarnou vegetáciou, zásadnou obnovou prešla aj okolitá zeleň. Problémom oddychovej zóny bol hluk so strelnice, ktorú okrem športových strelcov a poľovníkov pravidelne využívajú na výcvik aj ozbrojené zbory. Ak by sa podarilo terajšie Národné strelecké centrum presťahovať, lokalita Štrky by sa mohla ďalej rozrastať. Primátor Bročka avizoval rokovania s Nitrianskym biskupstvom o dlhodobom prenájme pozemkov, ktoré cirkev vlastní v bezprostrednom susedstve tejto lokality.



Vláda ešte v júni 2019 vyčlenila pre Slovenský strelecký zväz 1,5 milióna eur na budovanie a modernizáciu strelnice v Trnave. Strelci by chceli peniaze použiť namiesto modernizácie starej strelnice na vybudovanie úplne nového streleckého centra, kde by mali lepšie podmienky na svoje aktivity.

#MyVasPotrebujeme Ekonomické dôsledky pandémie ohrozujú aj posledné nezávislé printové médiá v našich mestách a obciach. Patrí medzi ne aj sieť regionálnych týždenníkov MY, ktorá pod touto hlavičkou prevádzkuje 23 platených týždenníkov, 27 spravodajských regionálnych webov a viac ako 50 FB stránok. Toto všetko už môže byť čoskoro minulosťou, pretože ekonomický útlm nám spôsobil masívny prepad predaja a príjmov. Ak chcete, aby aj vo vašom meste alebo v regióne zostali zachované kritické a nezávislé médiá (noviny a web) a ak chcete, aby vás o práci mesta a života v ňom neinformovali iba mestom financované média, podporte nás. Už aj sumou 4€ mesačne prispievate k tomu, aby sme mohli aj naďalej prinášať aktuálne a pravdivé informácie o živote vo vašom regióne, meste a obci. Vašu podporu teraz potrebujeme viac ako inokedy predtým. Ďakujeme! Chcem podporiť →