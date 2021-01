Najväčšia základná škola v meste bude mať svoju kuchyňu a jedáleň

Žiaci najväčšej základnej školy v meste sa v nových priestoroch budú môcť stravovať od septembra.

2. jan 2021 o 17:26 SITA

TRNAVA. Mesto Trnava v tomto roku dokončí prístavbu školskej kuchyne, jedálne a šiestich učební Základnej školy na Ulici J. Bottu, ktorá definitívne vyrieši problém so stravovaním jej žiakov. Žiaci najväčšej základnej školy v meste sa v nových priestoroch budú môcť stravovať od septembra. Investíciu vo výške 2,3 milióna eur radnica rozložila na dva rozpočtové roky, prístavba južného krídla má byť hotová v júli.

Súvisiaci článok Trnavčania budú produkovať výrazne menej komunálneho odpadu Čítajte

Základná škola na Ulici J. Bottu nemala vlastnú kuchyňu a jedáleň celé roky, stravovanie pre jej žiakov zabezpečovala neďaleká stredná škola. Tá pred dvoma rokmi aj v súvislosti so zavedením tzv. obedov zadarmo zmluvu so základnou školou vypovedala, výnimku dostali len žiaci prvých troch ročníkov. Starších školákov najskôr vozili autobusy na obedy do iných škôl, od septembra 2019 poskytnutím priestorov pre dočasnú jedáleň v objekte bývalého internátu na Študentskej ulici pomohol Trnavský samosprávny kraj.



Mestské zastupiteľstvo v Trnave v reakcii na zavedenie obedov zadarmo a vzniknutú situáciu pred dvoma rokmi rozhodlo o prijatí úveru vo výške 2,5 milióna eur na zabezpečenie stravovania žiakov svojich škôl. Peniaze boli určené na výstavbu novej školskej kuchyne a jedálne v Základnej škole na Ulici J. Bottu s kapacitou 850 stravníkov, ale aj na rekonštrukciu kuchyne a jedálne Základnej školy na Atómovej ulici.

Článok pokračuje pod video reklamou