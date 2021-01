Obyvatelia už len spomínajú, aký bol Za árendášom neporiadok

V lete býva Za árendášom v Malženiciach pri Trnave veľa ľudí. Nebolo to vždy tak, dokonca ešte pred pár rokmi, keď lokalita slúžila načierno na vývoz stavebného i iného odpadu.

MALŽENICE. V lete býva Za árendášom v Malženiciach pri Trnave veľa ľudí. Nebolo to vždy tak, dokonca ešte pred pár rokmi, keď lokalita slúžila načierno na vývoz stavebného i iného odpadu. Teraz však tento názov znamená pre domácich i cezpoľných rozsiahlu funkčnú zónu oddychu, ktoré by obci mohlo závidieť aj hociktoré mesto. Stálo to však kopu práce, času a nasadenia.

"Bol to jeden z mojich cieľov, s ktorým som v roku 2010 nastupoval do samosprávy," povedal pre TASR starosta obce Miroslav Macko. Zo začiatku išlo o nemálo presviedčania, aby sa pustili spolu s dobrovoľníkmi do namáhavej roboty, odstrániť tony nahromadeného odpadu. "Nemám to spočítané, bolo to niekoľko tisíc ton, približne šesť rokov sme postupne likvidovali pozostatky industrializácie obce a činnosti nezodpovedných ľudí," povedal. Mimoriadne dielo sa podarilo, teraz oddychovú zónu Za árendášom vyhľadávajú rodiny s deťmi, športujúci, konajú sa tu stretnutia rôznych záujmových skupín.

"Napríklad aj seniori si tu robia akcie," dodal. Po vyčistení a rekultivácii terénu pozdĺž potoka Blava v dĺžke asi sto metrov osadili lavičky, hracie prvky pre deti, stroje na exteriérové športovanie, je tam ohnisko, prístrešky, náučný chodník. Discgolf si tam chodia zahrať fanúšikovia tejto disciplíny hodu s lietajúcim tanierom zo širokého okolia. Výhodou bolo, že na pozemku rastie veľa starých vysokých stromov, takže nemuseli čakať, kým dorastú nové, aby mohli byť v príjemnom tieni.

V blízkosti je futbalový štadión. Starosta za jeho tribúnou v duchu vidí aj malé pódium, kde by sa mohli konať letné koncertné vystúpenia. Celá lokalita má rozlohu do troch hektárov a Macko už pozerá na druhý breh Blavy, kam by sa dal areál podľa neho rozšíriť. Súčasťou je aj príjemné miesto okolo vzdúvadla, ktoré vyčistili vodohospodári a starajú sa oň hasiči. Slúži im aj ako miesto na možný odber vody v prípade potreby.

Výhodou oddychovej zóny je aj to, že sa nachádza priamo sa domami a na prechádzku majú tak obyvatelia obce blízko. Malženice takéto miesto potrebujú, počet obyvateľov sa zvyšuje.

Počet obyvateľov narástol

Najväčší nárast posledného obdobia priniesla výstavba bytoviek a päť desiatok rodinných domov v novej lokalite, ich obyvatelia zvýšili počet domácich z tisícky na terajších 1500.

"Mnohí sa začlenili do života obce, ale niektorí chodia do domov iba prespávať," konštatoval starosta. Dôvodom je blízkosť krajského mesta s pracovnými a ďalšími príležitosťami a ceny pozemkov, ktoré sú nižšie ako v neďalekej Trnave. Expandovať ďalej vo výstavbe domov Malženice veľký záujem podľa starostu nemajú, nechcú vývoj, aký majú niektoré obce v okolí, kde infraštruktúra výrazne za počtom obyvateľov z dôvodu novej výstavby zaostáva. "My v tomto opraty držíme v rukách," povedal Macko. Ak sa teraz stavia, tak zväčša na pozemkoch v rámci obce a zahusťuje sa.

Privítali by však možno ešte investora, ktorý by sa pustil do nejakej bytovky. Obec už vlastné pozemky na to nemá. Plus je v rozvoji obmedzená okolnosťami, ktoré sú na Slovensku raritou. "Limitujú nás vývody dvoch energetických zdrojov. Z jednej strany je to paroplynová elektráreň, potom vodovodný napájač pre Trnavu, z druhej strany je to vývod tepelného napájača z jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice, ktorý nám rozťal kataster na polovice, a z južnej strany máme pásma ropovodov a plynovodov," vypočítal Macko.

Malženice sú modernou obcou s kompletnou infraštruktúrou a dobrou občianskou vybavenosťou. "K starej škole sme deťom pristavali telocvičňu. U nás chodia žiaci do málotriedky, väčší potom cestujú do školy v Trakoviciach. Pristavili sme aj jednu triedu materskej školy, lebo si to situácia vyžiadala," povedal Macko. Priebežne opravujú cesty, budujú chodníky, renovujú cintorín, obnovili kultúrny dom, kde je knižnica i obecný úrad.

V roku 2018 slávnostne odhalili v centre pamätník obetiam v prvej svetovej vojne. V Malženiciach viaceré rodiny prišli v bojoch o svojich drahých, ich mená si teraz možno uctiť pri pamätníku, ktorý je v historizujúcom slohu.

Obec podľa starostu potrebuje postaviť na už pripravenom pozemku vedľa pošty polyfunkčný objekt, kde by mohli byť ambulancie praktického lekára a zubára a byty pre nich. K tomu nejaké kaderníctvo, posilňovňa a podobne. Potrebu vidí starosta aj vo vybudovaní pobytového zariadenia pre seniorov. "Aby naši starkí nemuseli ísť na doopatrovanie mimo Malženíc. Starý strom sa ťažko presádza," povedal.