Malženice: Starosta má v kancelárii zvláštny objekt

V kancelárii u starostu obce Malženice pri Trnave Miroslava Macka stojí zvláštny objekt.

2. jan 2021 o 11:50 TASR

MALŽENICE. V kancelárii u starostu obce Malženice pri Trnave Miroslava Macka stojí zvláštny objekt. Zhruba 1,6 metra vysoká svieca je umiestnená na podstavci s dvoma pečaťami a nad ním je inštalovaných sedem pozlátených zväčšujúcich sa prstencov s vyrytým textom. Do vrchu sa dá vložiť a zapáliť plamienok. Starosta sviecu umiestnil oproti dverám tak, aby si ju všimol každý, kto vstúpi.

"Je to pamiatka na našu vlaňajšiu Noc vďaky, zhotovili ju pre nás sestričky z kláštora v Horných Orešanoch," povedal pre TASR. Podujatie zorganizovali miestni aktivisti z environmentálneho spolku Stonožka a svieca symbolizuje doterajšiu činnosť občianskych združení v Malženiciach.

Svedectvo o tom vložili do schránky do podstavca pre nasledujúce generácie, nad zobrazením Panny Márie a vročením 1113 sú vo "venci" logá všetkých organizácií. Macko je pyšný na to, ako občianska platforma v Malženiciach funguje.

"Občania sú požehnaním pre obec, ich prístup k spoločnému dielu je veľký," konštatoval. Noc vďaky sa konala v miestnom kultúrnom dome, prišlo podľa neho viac ako dvesto ľudí. Postupne na pódiu jednotliví zástupcovia hovorili o činnosti združení.

Keď začne starosta vymenúvať aktívne spolky a organizácie, prsty na jednej ruke mu nestačia. "Napríklad Stonožka, tá sa venuje environmentálnej výchove mládeže, organizujú a chodia spolu na brigády, zušľachťujú životné prostredie," povedal. Je za nimi vidieť kus roboty, pred necelými desiatimi rokmi boli aj ocenení prvým miestom v krajskej súťaži Ekologický čin roka. Zamerali sa na likvidáciu čiernych skládok, zber odpadkov, čistenie okolia, budovanie náučných tabúľ.

Hasiči s dlhou históriou

Dobrovoľný hasičský zbor je najstaršou spoločenskou organizáciou v obci, funguje už od sklonku 19. storočia. Terajší hasiči sa tešia z novej požiarnej zbrojnice a technického vybavenia. Pevne zakorenené je aj Poľovnícke združenie Drop, ktoré sa stará o svoj revír, v ktorom úspešne chová zajace a v chotári si postavilo svoje sídlo a strelecký areál, kde sa konajú preteky. "Tam so streľbou na betónové holuby začínali za tie roky mnohí, medzi nimi aj naša rodáčka, olympionička Danka Barteková," povedal starosta. Zaspomínal na chvíle slávy, keď sa pred poľovníckou chatou pri strelnici zišli stovky ľudí, aby privítali Danku po zisku bronzu na olympiáde v Londýne.

Starosta chváli aj činnosť Slovenského Červeného kríža (SČK) a miestnej organizácie Jednoty dôchodcov, ktorá počas celého roka pripravuje program pre skôr narodených Malženičanov. Členovia SČK sa tradične zúčastňujú v zázemí na všetkých masovejších podujatiach v obci, najhlavnejšou činnosťou je zabezpečovanie bezpríspevkového darcovstva krvi. "Sme v obci najpočetnejšou organizáciou, máme 225 členov," povedala predsedníčka miestneho spolku Ivana Martinkovičová. V členskej základni je podľa jej slov 68 držiteľov bronzovej a 45 držiteľov striebornej Jánskeho plakety. Zlatú plaketu majú doma štyri ženy a 18 mužov.

"Diamantovou plaketou za 80 odberov boli ocenení Anton Masaryk a náš starosta Miroslav Macko," uviedla Martinkovičová. Dlhoročný rekord v darcovstve drží v Malženiciach s 357 odbermi Štefan Červeňanský. Predsedníčka spomenula aj svoju predchodkyňu Margitu Bošnákovú, ktorá bola za jej zápal k práci v SČK aj na prijatí v prezidentskom paláci.

Majú úspešných futbalistov

Starosta pri rozhovore o aktívnych obyvateľoch neopomenie ani spevácky súbor Malženičan, Jednotu dôchodcov Slovenska s aktívnou predsedníčkou Margitou Machovou, bežecký klub. Jeho grantový pretek "beh energie", známy ako Malženická 13tka, dlhodobo láka i zahraničných účastníkov," povedal. Vedie ho aktívny Ján Lietavec.

Nevynechá Miestny spolok Matice slovenskej, obecný stolnotenisový klub, kynológov, turistické Otlaky i združenie Za lepšie Malženice. A ako každému chlapovi na dedine, aj jemu zasvietia oči, keď sa začne hovoriť o futbale. Klub Dynamo Malženice sa stal najúspešnejším tímom regionálnych futbalových súťaží v Slovnaft Cup-e v sezóne 2019/20. Ide o účastníka tretej ligy západ, kde bojuje o popredné priečky. Po Spartaku Trnava je tento klub v regióne druhý najúspešnejší z pohľadu hierarchie mužských súťaží, žiadne iné mužstvo z okolia nehrá tak vysokú súťaž.

Z Malženíc bežne odchádzajú odchovanci do klubov väčších miest a vyšších líg. S hrdosťou hovorí o futbalovom štadióne, ktorý vďaka ďalšiemu zanietenému rodákovi Petrovi Machovi má obnovený trávnik, postavené tribúny, z nich jednu zastrešenú, nové tréningové ihrisko. Sám aj úspešné družstvo futbalistov vedie. "Futbalu sa u nás teraz darí, mali sme návštevnosť aj 1800 ľudí na zápase," povedal starosta obce s 1500 trvalo žijúcimi obyvateľmi.