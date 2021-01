Od dnes platí prísny zákaz vychádzania

Prinášame vám prehľad sprísnení a výnimiek prezentovaných na tlačovej konferencii.

1. jan 2021 o 8:15 TASR

TRNAVA. Vláda SR vo štvrtok schválila návrh na sprísnenie opatrení pred šírením pandémie nového koronavírusu. Platiť budú od 1. januára 2021 v čase od 05.00 h do

01.00 h nasledujúceho dňa, obmedzenie končí uplynutím 24. januára.

Prehľad zmien

Prinášame vám prehľad sprísnení a výnimiek prezentovaných na štvrtkovej tlačovej konferencii: - obmedzenie stretávania, osoby by sa nemali stretávať s nikým okrem osôb v spoločnej domácnosti, zakazujú sa akékoľvek návštevy,

zatvárajú sa lyžiarske strediská, zakazuje sa ubytovanie nových hostí v hoteloch a rekreačných zariadeniach, zakazuje sa prítomnosť verejnosti na bohoslužbách, zakazuje sa konzumácia jedál v exteriéri prevádzok, povolená

je len "vezmi so sebou" služba, pobyt prírode je povolený len v rámci okresu, respektíve v prípade Bratislavy a Košíc v rámci mesta, zamestnanie bude povolené len formou "home office".

Výnimku budú mať zamestnanci vzhľadom na povahu ich práce a na základe rozhodnutia zamestnávateľa, výnimka zo zákazu vychádza mimo bydliska je v čase od 1.00 h do 5.00 h, cesta do zamestnania podľa výnimky, povolená je cesta v nevyhnutnom rozsahu: cesta v nevyhnutnom rozsahu: najbližšie potraviny, lekáreň, lekár, starostlivosť o blízku osobu, starostlivosť o vlastné hospodárske zvieratá, "venčenie" spoločenských zvierat do 1000 metrov od bydliska, pohreby, cesta na poštu, do banky, do poisťovne, čistiarne, autoservisu, na čerpaciu stanicu pohonných hmôt, cesta na antigénové a RT-PCR testovanie, krst, sobáš či pohreb vrátane ich iných civilných verzií je možné organizovať do šesť osôb, výnimkou je cesta s cieľom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný, výnimkou je cesta s cieľom vycestovania do zahraničia a cesta späť pri návrate zo zahraničia.

Ďalšie výnimky

Výnimku má aj osoba bez domova pri zabezpečovaní a presúvaní sa do zariadení sociálnych služieb a sociálnej pomoci, výnimku zo zákazu má cesta dieťaťa a jeho sprevádzajúcej osoby za rodičom alebo osobou, ktorá má právo styku s dieťaťom,

Výnimku tvorí aj cesta rodiča, inej oprávnenej osoby a cesta dieťaťa realizovaná v súvislosti s rozhodnutím súdu vo veci styku s dieťaťom, vo veci striedavej osobnej starostlivosti alebo cesta realizovaná s cieľom stretnutia sa s dieťaťom po dohode rodičov.